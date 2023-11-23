Ayakkabı Şeklinde Bilgisayar: Cooler Master Sneaker X PC Özellikleri ve Fiyatı

Cooler Master, farklı ayakkabı şeklindeki Sneaker X PC ile bilgisayar sektörüne yepyeni bir soluk getirdi. Yaklaşık 2 yıl önce JMDF tarafından hazırlanan Cooler Master Sneaker X PC, Case Mod World 2020 yarışmasında yer almıştı.

Ekim ayında satışa sunulan Cooler Master’in yeni bilgisayarı farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Marka kendi tasarım çizgileriyle beyaz ve kırmızı renklerden oluşan spor ayakkabı şeklinde bahsettiğimiz bilgisayarı tasarladı.

Cooler Master Sneaker X PC Özellikleri

Cooler Master Sneaker X PC, Mini-ITX form faktörlü anakart ile tasarlanmıştır. Bilgisayarın kasasının içerisinde 850W güç kaynağıyla MasterLiquid PL360 Flux sıvı soğutma sistemi de yer almaktadır. Aynı zamanda kullanıcılara AMD X670/B650 ve Intel Z790/B760 çipleri içerisinde seçim yapma imkanı da sunuyor.

Cooler Master Sneaker X PC kullanıcıları; Ryzen 9 7950X3D, Intel Core i7- 13700K, AMD Ryzen 7 7800X3D ve Core i9-13900K işlemcileri arasında tercihte bulunabilir. Ayrıca RTX 4080, Sneaker X NVIDIA GeForce RTX 4070 ve RTX 4070 Ti grafik kartlarıyla tasarlanmıştır.

Cooler Master’in yeni bilgisayarının ekran kartı, 32 GB DDR5 RAM ile 2TB’a kadar NVMe SSD’den oluşuyor. Bilgisayarın yan panellerindeki havalandırma delikleriyle birlikte RGB aydınlatmalı tek giriş fanı dikkat çekici bir görünüme sahiptir.

Estetik görüntüsünün yanında bilgisayar içerisinde yer alan havayı da optimize ediyor. Bilgisayarın ön ve üst tarafındaki detaylarsa mini-ITX kasayı şık, zarif gösteriyor. Bahsettiğimiz bilgisayar, oyun ve spor severlere özel olarak tasarlandı.

Cooler Master Sneaker X PC Fiyatı

Cooler Master Sneaker X PC, özel tasarımdır. Bunun yanı sıra yüksek performansa sahiptir. Belirttiğimiz bu noktalara estetik konusu da eklenince bilgisayarın fiyatı direkt yükseliyor. Yenilikçi tasarımla güçlü performansa sahip bilgisayar arayışı içinde olanlara hitap eden bir bilgisayar modelidir.

Cooler Master Sneaker X PC’i özel ürün olarak tabir edebiliriz. Bu sebeple maalesef cüzdanları zorluyor. Bilgisayarın farklı versiyonlarının fiyatlandırılması şu şekildedir;