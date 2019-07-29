İndir 59.00 MB
Burger – The Game 1.11 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Burger – The Game - iOS için Arcade Oyunu

Burger – The Game

1.11
ios
Burger – The Game
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Burger – The Game 1 - 1
Burger – The Game 2 - 2
Burger – The Game 3 - 3
Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir beceri oyunu

Burger – The Game, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Burger – The Game, minimalist tasarımı ve zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çeken oyunda lezzetli hamburgerler yaparak ilerliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda kendine has bir oynanış şekli bulunuyor. Burger – The Game, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Lezzetli hamburgerler yaparak bölümleri tamamlamanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Burger – The Game oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.