Burger – The Game, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Burger – The Game, minimalist tasarımı ve zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çeken oyunda lezzetli hamburgerler yaparak ilerliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda kendine has bir oynanış şekli bulunuyor. Burger – The Game, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Lezzetli hamburgerler yaparak bölümleri tamamlamanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Burger – The Game oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.