Burulaş uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan toplu ulaşım araçları hakkındaki detaylara ulaşabilirsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet veren toplu taşıma araçları hakkında detaylı bilgiler alabileceğiniz Burulaş uygulamasında, Bursa Deniz Otobüsü seferleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi online bilet satın alma işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, bilet fiyatlarını da öğrenebilir ve bilet değişim işlemlerinizi de kolayca tamamlayabilirsiniz.

Gitmek istediğiniz konumlar için yol tarifi özelliği de sunan Burulaş uygulamasında, kayıp eşya bürosuna ulaşabilir ve kaybettiğiniz ya da unuttuğunuz eşyalarınızı araştırabilirsiniz. Merak ettiğiniz ve bildirmek istediğiniz her şeyi uygulama üzerinden ya da iletişim numaralarından bildirebileceğiniz Burulaş uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri