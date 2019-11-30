Destansı mücadelelere ev sahipliği yapacak olan Chaos Lords Tactical RPG Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlandı.

Gerçek zaman olarak PvE ve PvP savaşlarına ev sahipliği yapacak olan Chaos Lords Tactical RPG’de oyuncuları epey zengin bir içerik dünyası bekliyor olacak. Liglerin ve mevsimler PvP arenalarının da yer aldığı yapımda destansı PvE görevlerini yapacak, yeni beceriler elde edecek ve dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara meydan okuyabileceğiz.

Özelleştirilebilir sisteme sahip olan yapımda oyuncular gizemlerle dolu bir dünyada birbirinden farklı düşmanlara karşı mücadele edecek ve kaos dolu yeni dünyalar keşfedecekler. 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım RPG türünde oyunculara sürükleyici maceraların yanı sıra sonu gelmez savaşlar da sunacak.

Oyun Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip.