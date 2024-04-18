manor-lords-sistem-gereksinimleri

Steam verilerine göre 2024 yılı içerisinde en çok istek listesine eklenmiş oyunlardan biri olan Manor Lords 26 Nisan 2024 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Demosunu oynayan herkesin bayıldığı bir oyun olan Manor Lords’u milyonlarca kişi bekliyor. Peki sizin bilgisayarınız Manor Lords sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Gelin birlikte kontrol edelim.

Manor Lords; şehir kurma, yönetme, strateji kurma üzerine kurulu bir Orta Çağ simülasyon oyunudur. Eminiz ki çıkışını yaptıktan sonra en iyi Orta Çağ oyunlarından biri olacak. Oldukça iyi bir görselliğe sahip olan Manor Lords’un oynanışı da bir o kadar detaylı ve keyifli gözüküyor. Türkçe dil desteğine sahip olması da muhteşem bir şey. Aynı zamanda oyun çıkış yaptığı ilk günden Game Pass’de yer alacak.

Manor Lords’un iyi bir oyun olacağını neredeyse eminiz ancak bilgisayarlarımız bu oyuna hazır mı? Manor Lords sistem gereksinimlerini kontrol etmenizi şiddetle öneririz.

Manor Lords Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel Core i5-4670 (dört çekirdekli) / AMD FX-Series FX-4350 (dört çekirdekli)

: Intel Core i5-4670 (dört çekirdekli) / AMD FX-Series FX-4350 (dört çekirdekli) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB) / AMD Radeon RX-460 (4 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 GB) / AMD Radeon RX-460 (4 GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

Manor Lords Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel Core i5-7600 (dört çekirdekli) / AMD Ryzen 3 2200G (dört çekirdekli)

: Intel Core i5-7600 (dört çekirdekli) / AMD Ryzen 3 2200G (dört çekirdekli) Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

Manor Lords sistem gereksinimleri ne çok düşük ne de çok yüksek. Modern pek çok bilgisayarın bu oyunu çok rahat bir şekilde kaldıracağını düşünüyoruz. 16 GB kullanılabilir alan talep etmesi de son derece makul. Öyle görünüyor ki Manor Lords her bakımdan kullanıcı dostu bir deneyim sunacak.

Manor Lords sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız bu oyunu kaldırıyor mu? Siz Manor Lords sistem gereksinimleri nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.