Lords of the Fallen Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

CI Games'in üstlendiği rol yapma oyununu oynamak isteyen oyuncular için Lords of the Fallen sistem gereksinimleri çok önemlidir çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa kasma problemi yaşanır. Bu da oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkiler.

Bu nedenden ötürü minimum ve önerilen gereksinimlere bakmanız gerekiyor. Böylelikle 13 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülen Lords of the Fallen’ı PC kaldırır mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.

Lords of the Fallen Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600

: Intel i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 590 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Çözünürlük : 720p

: 720p Ayarlar: Düşük

En iyi RPG oyunları arasında yerini alan yapımın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel i5 8400 ya da AMD Ryzen 5 2600 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 590’a ihtiyaç duyuluyor.

Lords of the Fallen Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600 RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700

: NVIDIA RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Çözünürlük : 1080p

: 1080p Ayarlar: Yüksek

Önerilen gereksinimlere göre oyunun yüksek ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA RTX 2080 veya AMD Radeon RX 6700 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel i7 8700 ya da AMD Ryzen 5 3600 gerekiyor.

Lords of the Fallen Kaç GB?

Lords of the Fallen'ın yüklenebilmesi için en az 45 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Eğer yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bu işlem için ister Windows'un program kaldırma özelliğini isterseniz kapsamlı temizlik gerçekleştiren program kaldırma aracı kullanabilirsiniz.

Lords of the Fallen Fiyatı

PC fiyatı : 900 TL

: 900 TL Xbox fiyatı : 900 TL

: 900 TL PlayStation fiyatı: 1.299 TL

Bu rehberde RPG türündeki Lords of the Fallen kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.