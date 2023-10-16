Lords of the Fallen Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Lords of the Fallen sistem gereksinimleri neler? RPG türündeki popüler oyunun yüklenebilmesi için kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor?
CI Games'in üstlendiği rol yapma oyununu oynamak isteyen oyuncular için Lords of the Fallen sistem gereksinimleri çok önemlidir çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa kasma problemi yaşanır. Bu da oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkiler.
Bu nedenden ötürü minimum ve önerilen gereksinimlere bakmanız gerekiyor. Böylelikle 13 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülen Lords of the Fallen’ı PC kaldırır mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.
Lords of the Fallen Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 12
- Çözünürlük: 720p
- Ayarlar: Düşük
En iyi RPG oyunları arasında yerini alan yapımın düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel i5 8400 ya da AMD Ryzen 5 2600 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 590’a ihtiyaç duyuluyor.
Lords of the Fallen Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700
- DirectX: Sürüm 12
- Çözünürlük: 1080p
- Ayarlar: Yüksek
Önerilen gereksinimlere göre oyunun yüksek ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA RTX 2080 veya AMD Radeon RX 6700 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az Intel i7 8700 ya da AMD Ryzen 5 3600 gerekiyor.
Şimdiye Kadar Yapılan En Zor RPG Oyunları
Son dönemde zor oyunlar tekrardan popülarite kazandı gibi. Şüphesiz ki aşağıdaki listede yer alan bazı oyunlar zor oyunlar denilince akıllara gelen ilk isimler oluyorlar.
Lords of the Fallen Kaç GB?
Lords of the Fallen'ın yüklenebilmesi için en az 45 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Eğer yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bu işlem için ister Windows'un program kaldırma özelliğini isterseniz kapsamlı temizlik gerçekleştiren program kaldırma aracı kullanabilirsiniz.
Gelmiş Geçmiş En İyi JRPG’ler
RPG’ler tüm dünya tarafından çok sevilen ve bilinen bir oyun türü olsa da çok daha niş bir kitleye hitap eden JRPG’ler, oldukça farklı ve karakteristik özelliklere sahip yapımlardır.
Lords of the Fallen Fiyatı
- PC fiyatı: 900 TL
- Xbox fiyatı: 900 TL
- PlayStation fiyatı: 1.299 TL
Bu rehberde RPG türündeki Lords of the Fallen kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR