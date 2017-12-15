Chimney Post, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olan Chimney Post, bacaları vurarak puanlar kazandığınız bir oyundur. Zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz eğlenceli bir mobil oyun olan Chimney Post, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Kaliteli görselleri ve renkli atmosferiyle de dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Sonsuz oyun moduna sahip bir mobil oyun olan Chimney Post, arkadaşlarınızla kıyasıya yarışabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur. Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık etkisi ile müptelası olabileceğiniz türden bir mobil oyundur. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz Chimney Post'u sakın kaçırmayın.

Chimney Post oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.