Coinbase uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden Bitcoin alışverişi yapabilirsiniz.

Kripto para birimi Bitcoin, son zamanlarda kırdığı rekorlarla adından sıklıkla söz ettiriyor. Güncel TL değeri yaklaşık 70 bin TL’yi gören Bitcoin, yatırımcıların da gözdesi durumda. ABD merkezli Coinbase firması da Bitcoin alışverişlerini gerçekleştirebileceğiniz bir platform olarak Coinbase uygulamasını kullanımınıza sunuyor. Bitcoin, Ethereum ve Litecoin cüzdanı olarak kullanabileceğiniz Coinbase, güvenli bir şekilde kripto para alışverişleri yapmanızı sağlıyor.

10 milyondan fazla müşterisi bulunan Coinbase, dilediğiniz her yerde ve her zaman bitcoin alışverişlerinizi yapabilmenizi ve hesabınızı kontrol etmenize olanak sağlıyor. Banka hesabı, PayPal ve bankamatik kartlarıyla kripto para satın alabileceğiniz uygulamada, arkadaşlarınıza para gönderebiliyor ve Bitcoin kabul eden mağazalarda alışveriş yapabiliyorsunuz. Güncel kur değerlerini de takip edebileceğiniz uygulamada, güvenliğiniz için de önlemler alabiliyorsunuz. Telefonunuz çalındığında veya kaybolduğunda telefonunuzun erişimini uzaktan devre dışı bırakabiliyor, uygulamaya yetkisiz girişleri önlemek için şifre ayarlayabiliyorsunuz. Eğer siz de Bitcoin, Ethereum ve Litecoin alışverişi yapmak istiyorsanız Coinbase uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.