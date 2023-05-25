Daymak Spiritus: Mining Yapabilen İlk Elektrikli Araba

Teknolojinin hızla ilerlediği son yıllarda otomotiv sektöründe de birçok gelişme yaşanıyor. En yenilikçi teknolojilerle üretilmiş, elektrikli arabalar gün geçtikçe daha yaygın hale geliyor. Bunun yanında yaklaşık 2010 yılında hayatımıza giren ve gittikçe popülerleşen bir konu daha var: Kripto para!

Peki, ‘elektrikli arabalarla kripto arasında nasıl bir bağlantı var?’ derseniz, esas büyük gelişme tam da bu alanda yaşanıyor. Kanadalı bir üretici firma olan Daymak, daha önce benzeri görülmemiş ‘Spiritus’ isimli bir elektrikli aracın piyasaya sürüleceğini duyurdu. Spiritus’un park halindeyken kripto para madenciliği yapacağı firma tarafından yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

Sıra dışı tasarımı ve mining yapabilen ilk elektrikli araba olma özelliği ile tarihe adını altın harflerle yazdırması beklenen Daymak Spiritus, hem otomotiv hem de kripto sektörünü takip edenlerin dört gözle beklediği yeniliklerden birisi!

Peki, Daymak Spiritus’un özellikleri neler? Nasıl mining yapacak? Fiyatı ne kadar? Ne zaman piyasa sürülecek? İşte, Daymak Spiritus’a dair sorularınızın cevaplarını sizin için bir araya getirdik.

Daymak Spiritus’un Özellikleri Neler?

Daymak, şimdiye kadar hafif ve kişisel kullanıma uygun elektrikli scooter, bisiklet ve ATV gibi araçlardan oluşan bir ürün gamına sahipti. Ancak, Spiritus modeli sayesinde ürün gamına büyük bir yenilik getirdi.

Üç tekerlekli bir elektrikli araç olarak tasarlanan Daymak Spiritus’un iki kişilik spor bir otomobil olacağı belirtiliyor.

Spiritus, Daymak’ın Avennire serisinde yer alacak araç türlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Spiritus adı altında, farklı özelliklere sahip model seçenekleri bulunuyor.

serisinde yer alacak araç türlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Spiritus adı altında, farklı özelliklere sahip model seçenekleri bulunuyor. Ultimate ve Deluxe isimli iki farklı model arasından daha yüksek hız seviyesine ulaşabilen Ultimate’in dünyanın en hızlı, üç tekerlekli elektrikli aracı olacağı söyleniyor.

ve isimli iki farklı model arasından daha yüksek hız seviyesine ulaşabilen Ultimate’in dünyanın en hızlı, üç tekerlekli elektrikli aracı olacağı söyleniyor. Genel özelliklerine baktığımızda Daymak Spiritus’un tek şarj ile yaklaşık 480 km yol gidebilecek olmasını bekliyoruz.

Wi-Fi bağlantısının bulunacağı araçta solar panel ile şarj imkânı mevcut.

Aracın diğer ilgi çeken özellikleri arasında ise 12 hoparlörlü ses sistemi ve GPS alarm sistemi yer alıyor.

Daymak Spiritus’ta solar panellerin yardımcı olarak kullanılabileceği, ana şarj sisteminin ise kablosuz olacağı belirtiliyor.

Daymak Spiritus’u öne çıkaran en önemli özellik ise şüphesiz mining yapabiliyor olması olacak.

Daymak Spiritus ve Blockchain İlişkisi

Tam olarak nasıl bir mining yapma sistemine sahip olacağı henüz bilinmese de Daymak Spiritus’un kripto para piyasası ile çeşitli alanlarda entegre olacağı biliniyor. Bu aracın blockchain ile buluştuğu noktalara değinecek olursak şunlardan bahsedebiliriz:

Daymak’ın CEO’su Aldo Baoicchi’nin belirttiğine göre Spiritus satışa çıktığında blockchain sektöründe bir devrim yaşanması bekleniyor. Çeşitli ödemeleri kripto para ile gerçekleştirme imkânı sunacak olan bu araçta Nebula teknolojisinin kullanılacağı belirtiliyor.

Nebula cüzdan sayesinde otoyol geçişlerinde ve park yerlerinde kripto fonlarınız ile ödeme yapmanız mümkün hale gelecek.

Diğer araçlar garajda park halinde durup değer kaybederken, Daymak Spiritus size BTC , Dogecoin , Ethereum miningi yaparak para kazandırmaya devam edecek.

, , miningi yaparak para kazandırmaya devam edecek. Ayrıca Daymak Spiritus’u sipariş etmek isteyenler de aracın bedelini Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ya da Cardano üzerinden ödeme şansına sahip.

Daymak Spiritus için 2021 yılında kitle fonlama kampanyası başlatıldı. Bu dönemde otomobilin piyasaya çıkış tarihi için ise hedef olarak 2023 yılı gösterildi. Daymak’ın Avvenire serisindeki altı farklı araçtan biri olan Daymak Spiritus’tan gelecek haberler merakla bekleniyor.

Ayrıca bu seride yer alacağı belirtilen Skyrider da en az Spiritus kadar heyecan uyandırıyor. Daymak’ın yüksek teknolojilerin gücünden yararlanarak tasarladığı bu özel araçlar, otomotiv sektöründe yepyeni bir devir başlatacak gibi gözüküyor.