BYDFi İncelemesi: Kolay Kullanım, Gelişmiş Özellikler

Kripto para borsaları söz konusu olduğunda akıllara karmakarışık bir manzara çıkıyor. Bu kadar çok seçenek arasından birine yönelmek de inanılmaz zor olabiliyor. Her birinin bir diğerinden önemli farklılıkları olabiliyor.

BYDFi, trade konusunda kullanım kolaylığı sunan bir platform arayışında olan kullanıcılara zengin bir özellik yelpazesi sunuyor. Bu da kullanıcıların bu geniş seçenek yelpazesinden kaynaklı kararsızlığını önemli ölçüde ortadan kaldırıyor.

BYDFi Nedir?

BYDFi, bireysel yatırımcılar için tek bir yerden kripto para alım satım platformudur. "BUIDL Your Dream Finance" (Hayalindeki Finansı İnşa Et) sloganıyla hareket eden BYDFi, kullanıcı odaklı bir platform sağlayarak bireysel yatırımcılara ihtiyaç duyabilecekleri hemen hemen her gelişmiş özelliği sunuyor.

2020 yılından beri dünya genelindeki kullanıcılara spot trading ve spot yatırım dahil olmak üzere çeşitli profesyonel, kullanışlı ve yenilikçi çözümler sunuyor.

Ocak 2023 tarihinde BYDFi olarak yeniden markalaşan platformun temel amacı yatırımcılar gibi farklı toplulukların iletişim kurabileceği bir hizmet sağlamaktır. Bu sayede hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için ideal bir ticaret ortamı geliştirmeyi hedefliyorlar.

Şu anda 190'dan fazla ülkede 1 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren BYDFi, "BUIDL Your Dream Finance" ifadesinin kısaltmasıdır. Kripto para topluluğunda popüler bir terim olan "BUIDL", build yani inşa etmek anlamına, F harfi finance yani finans anlamına, i harfi ise each individual person yani her bir birey anlamına geliyor.

Kripto paraların kullanım alanlarının gelecekte NFT ve Metaverse gibi alanlarla sınırlı kalmayacağı, bunların çok daha ötesine geçeceği öngörülüyor. Bu sürekli gelişmekte olan dünyaya uyum sağlamak için markanın adını kripto piyasasına yönelik misyon ve vizyonunu yansıtacak bir biçimde değiştirdikleri ve kullanıcılara olan bağlılıklarını yansıtmak istediklerini ifade ediyorlar.

BYDFi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'da çift MSB lisansına sahiptir. Ayrıca Güney Kore'deki CODE VASP Alliance'a dahildir. Kullanıcılar, BYDFi'de kripto paralarını soğuk cüzdanlarda saklayabiliyor.

BYDFi, çok taraflı onay özelliği de sunuyor. Bu sayede işlemler için birden fazla kişi gerekiyor. Kullanıcıların kripto paraları, borsanın kendi varlıklarından ayrı soğuk cüzdanda saklanıyor ve soğuk cüzdandan yapılan para çekme işlemleri sadece beyaz listeye alınmış olanlarla sınırlıdır.

Dünden Bugüne BYDFi

Nisan 2020: Platform kullanıma sunuldu.

Platform kullanıma sunuldu. Mayıs 2021: 500'den fazla spot işlem çiftini desteklemeye başladı.

500'den fazla spot işlem çiftini desteklemeye başladı. Ocak 2023: BitYard'dan BYDFi'ye yeniden markalaştırıldı.

BitYard'dan BYDFi'ye yeniden markalaştırıldı. Kasım 2024: Güney Kore'deki CODE VASP Alliance'ına katıldı.

Güney Kore'deki CODE VASP Alliance'ına katıldı. Şubat 2025: Ledger ile ortaklık kurarak BYDFi markalı cüzdanı piyasaya sürdü.

Ledger ile ortaklık kurarak BYDFi markalı cüzdanı piyasaya sürdü. Nisan 2025: BYDFi, hızla büyüyen memecoin piyasası için tasarlanmış olan MoonX'i sundu. Merkezi (CEX) ve merkeziyetsiz (DEX) olmak üzere çift motorlu bir dönemi başlattı.

BYDFi'nin Öne Çıkan Yönleri

Banka ve kredi kartları, banka havaleleri, Apple Pay, Google Pay gibi üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları dahil olmak üzere birçok ödeme seçeneğini destekliyor.

Spot trading, spot yatırım gibi özellikler sunuyor.

Çok taraflı onay, AWS bulut hizmetleri, soğuk cüzdan gibi gelişmiş güvenlik özellikleri vardır.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) ve Shiba Inu (SHIB) dâhil 700'den fazla kripto para birimi mevcuttur.

BYDFi Neler Sunuyor?

BYDFi, bireysel yatırımcılara çok çeşitli özellikler ve imkânlar sunuyor. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Spot Trading

700'den fazla kripto para işlem çifti ile spot alım satım yapılabilir. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) ve Dogecoin (DOGE) gibi popüler coin ile altcoinlerle ticaret yapabilirsiniz.

Spot Yatırım

100'den fazla işlem çiftinde kullanılabilen spot yatırım, yüksek likidite sunuyor. Böylelikle hızlı alım satımlar gerçekleştirilebiliyor. Spot piyasada anlık fiyatlarla doğrudan alım satım yapılabiliyor ve böylece fiyat dalgalanmalarından yararlanarak hızlı aksiyon alınabiliyor.

Çeşitli Ödeme Seçenekleri

Yeni yatırımcılar için kullanıcı dostu para yatırma seçenekleri sunan BYDFi, banka ve kredi kartları, banka havaleleri, Google Play, Apple Pay ve daha birçok seçenek sağlıyor. 100'den fazla para birimini destekliyor. Dünya genelinde yaygın ödeme seçenekleri için BANXA, Alchemy Pay, Transak, Mercuryo ve Coinify ile ortaklığı vardır.

MoonX Nedir?

MoonX, BYDFi'nin Web3 on-chain memecoin trading aracıdır. Memecoinlerle alım satım yapanlar için özel olarak sunuldu. Hızlı bir alım satım deneyimi sunan MoonX, 500 binden fazla memecoin işlem çiftine erişim olanağı sağlıyor.

Gerçek zamanlı takip, hızlı bir alım satın alım deneyimi gibi yönleriyle öne çıkan MoonX, merkezi borsaların sunduğu alım satım deneyimini merkeziyetsizliğin avantajlarıyla birleştiriyor. Sık işlem yapanlar için tek tıkla alım satım yapılmasına yardımcı oluyor.

Safeheron ile iş birliği yaparak MPC (Multi-Party Computation) & TEE (Trusted Execution Environment) teknolojilerini benimseyen MoonX, tüm işlem onaylarını TEE'de (Trusted Execution Environment) gerçekleştiriyor.

Üçüncü taraf bir güvenlik denetim kuruluşu GoPlus ile doğrudan entegre olan MoonX, on-chair çiftler üzerinde güvenlik denetimleri gerçekleştiriyor.

Uyarı: Bu içerik BYDFi iş birliği ile hazırlanmıştır. Bununla bilrikte, Tamindir'in herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Platformun kullanımı, kullanıcının sorumluluğundadır.