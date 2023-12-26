2023’ün En Dikkat Çeken Teknoloji Trendleri

2019 yılının aralık ayında başlayıp 2020 yılında dünyayı tamamen etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte teknoloji sektörü hızla büyümeye başladı.

Özellikle birçok insanın işsiz kaldığı Covid-19 salgını döneminde otomasyon ve dijitalleşmenin hızlanması büyük avantaj oldu. Birçok alanda yeni iş modelleri ve teknolojiler gelişmeye başladı. Aynı gelişme 2023 yılında da devam etti.

Biz de sizler için bu yazımızda 2023 teknoloji trendleri hakkında bir rehber hazırladık.

2023’ün En Dikkat Çeken 10 Trendi

5G ve gelişmiş bağlantı teknolojisi

Quantum hesaplama

Siber güvenlik

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik

İnsan geliştirme

Blockchain

Davranışların interneti (IoB-Internet of Behaviors)

Edge bilişim

Yapay zeka

Dağıtılmış bulut

1. 5G ve Gelişmiş Bağlantı Teknolojisi

2023 teknoloji trendleri arasında yer alan 5G teknolojisi ile Metaverse, uzaktan ameliyatlar, sanal gerçeklik vb. birçok kavramda hayatımıza girdi.

5G ve gelişmiş bağlantı teknolojisiyle internetin kapsama alanı çok genişledi. Aynı şekilde internet hızı da yükseldi. 5G teknolojisiyle yüksek hızlı ağlar inşa edildi. İnternete her zaman her yerden ulaşma imkanını ortaya çıkardı.

2. Quantum Hesaplama

Quantum hesaplama; kaynaktan bağımsız şekilde verileri anında sorgular, izler ve yorumlar. Günümüzde quantum hesaplamayla hem finans hem de bankacılıkta kredi riskleri izlenebilir.

Yüksek frekanslı ticaret yapma imkanı doğar. Aynı zamanda dolandırıcılıkları da kolayca tespit eden bir sisteme sahiptir.

3. Siber Güvenlik

2023 teknoloji trendleri içerisinde yer alan siber güvenlik, kötü niyetli bilgisayar korsanlarına karşı önlem almada etkin rol oynuyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeni tehditlerde ortaya çıkıyor.

Dolayısıyla siber anlamda tehdit oluşturan unsurları yok etmek için güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi hayati önem taşıyor.

4. Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik

Dünyadaki son teknolojik gelişmeler ele alındığında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğinde öne çıktığını söyleyebiliriz.

Sanal gerçeklik, teknolojiden yararlanarak oluşturulan kurguların hem hayal hem de gerçekle birleştirilmesini ifade eden bir kavramdır. Artırılmış gerçeklik; dijital ses, görsel ögeler ve başka duyusal uyaranlardan yararlanılarak elde edilen fiziksel dünyadır.

Artırılmış gerçeklik, fiziksel dünyanın geliştirilmiş versiyonu olarak da tabir edilebilir. Birbiriyle çok karıştırılan bu iki kavram; sağlık, eğitim, ulaşım, oyun vb. birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyor.

5. İnsan Geliştirme

İnsan geliştirme (Human Augmentation), üretkenlikle insan yeteneklerinin iyileştirilmesinde rol oynuyor. Yenilikleri kapsayan bu kavram, insan bedeniyle bütünleşen araçlarla hem zihinsel hem de fiziksel şekilde iş yapabilmeyi sağlıyor.

İnsan geliştirme alanı, AR lensler ve protezler gibi birçok parçadan oluşuyor. Human Augmentation sayesinde insanların eylem, algı ve kavrama yetenekleri geliştirilebilir.

6. Blockchain

En önemli teknolojik gelişmeler arasında yer alan Blockchain, siber saldırılara karşı dayanıklı merkezi olmayan veritabanıdır.

Blockchain, Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para birimi, Blockchain’in parçasıdır Blockchain, kripto para birimi haricinde başka alanlarda da öne çıkıyor. Reklamcılık, sağlık, lojistik, tedarik zinciri vb. birçok alanda da Blockchain öne çıkıyor.

7. Davranışların İnterneti (IoB- Internet of Behaviors)

Davranışların İnterneti (IoB-Internet of Behaviors), Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinin uzantısıdır. Davranışların interneti, tüketici davranışlarını etkileyebilmek amacıyla davranışsal psikoloji kapsamında kullanıcı verilerini analiz etmektedir.

IoB ile kullanıcılar, teknolojiye yönelik olarak hem tepki hem de eylemlerle davranışları anlamlandırabilir. IoT; davranışsal psikoloji, yapay zeka ve veri bilimi gibi psikolojik tekniklerden yararlanıyor.

8. Edge Bilişim

2023 teknoloji trendleri listemize Edge bilişim kavramını da alabiliriz. Edge bilişim; kurumsal uygulamaları, bilgi işlem kaynakları ve veri depolama açısından çok önemlidir.

Bu unsurları, insanların bilgiyi fiziksel olarak tükettiği alana yaklaştırır. Bir başka ifadeyle Edge bilişim, yüksek ve hızlı şekilde verilerin işlenmesini sağlar. Edge bilişim; iletişim ağları, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti (IoT) bileşenleriyle senkronize şekilde çalışıyor.

9. Yapay Zeka

2023 yılına damga vuran teknoloji trendlerinin başında yapay zeka geliyor. Sürekli gelişen yapay zeka, birçok uygulamaya entegre edilerek hayatımıza tam anlamıyla dahil oldu.

Navigasyon, araç paylaşımı, mobil kişisel asistan uygulamaları gibi birçok uygulamada yapay zeka yer almaya başladı. Yapay zekayla birlikte makine öğrenimi de popüler hale geldi. Makine öğrenimi, birçok farklı endüstride kullanılarak iş süreçlerini kolaylaştırmaya başladı.

10. Dağıtılmış Bulut

Genel bulut sağlayıcısının farklı fiziksel konumlara dağıtılması, dağıtılmış bulut olarak adlandırılır. Genel bulut sağlayıcısı; hizmetlerin işletimi, bakımı, güncellemeleri ve yönetimini kendi sorumluluğuna alır.

2023 teknoloji trendleri arasında yer alan dağıtılmış bulut hizmetlerindeki uygulamalar; yedeklilik, performans ve uyum gereksinimlerini doğru şekilde karşılar. Çoklu bulut ortamlarında karşılaşılabilecek hem operasyon hem de yönetim tutarsızlıklarını da ortadan kaldırmaktadır.

Sizce 2024'te teknolojide ne gibi gelişmeler yaşanacak? Öngörülerinizi yorumlara bırakabilirsiniz.