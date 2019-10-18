Color Balls 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Color Balls 3D, zorlu bölümleri tamamlayıp ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda tek yapmanız gereken renkli topları kovalara doldurmak. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda becerilerinizi de sınayabiliyorsunuz. Renkli ve sürükleyici atmosferiyle Color Balls 3D sizleri bekliyor.

Color Balls 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.