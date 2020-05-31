Color Flow 3D oyunu iOS işletim sistemine cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Sihirli iksirleri doğru kaplara boşaltmamız gerekiyor. Bu konuda bize yardım etmelisin. Çünkü bu iksirin izleyeceği yol çok önemli. Doğru pimler çekilmez ise tüm uğraşlar boşa gider. Bu iksirin başına bir şey gelmeden şişesine ulaşması için senin strateji yaparak doğru rotayı oluşturman gerekiyor. Renkli iksirlerin geleceği senin ellerinde. Elinden gelenin en iyisini yapıp oyunun kralı olabilirsin.

Bu oyun sayesinde hem strateji yapmayı hem de sorunlara yeni çözüm yolları bulmayı öğreneceksin. Color Flow 3D oyununun sana çok şey katacağına eminim.Çoğu zeka oyunundan daha zevkli ve eğitici. Ayrıca efsane atmosferi ve göz alıcı grafikleriyle oyunseverleri de kendine bağlıyor. Oyunu oynamaya başladığınızda bırakmak istemiyorsunuz. Bu nedenle çok dikkatli olun bağımlısı olabilirsiniz. Pratik oynanış şekli sayesinde istediğiniz ortamda ve şekilde oynayabilirsiniz. Her yaştan insanın oynayabileceği ve kendini geliştirebileceği zevkli bir oyun. Bu sihirli dünyanın bir parçası olmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.