3 Boyutlu Yazıcılarla Neler Yapılır? Seri Üretim Yapılabilir mi?

Teknoloji ilerledikçe günlük hayatta kullandığımız teknolojik aletlerin fonksiyonları da evrime uğruyor. Eskiden sadece bilgisayardan renkli ve renksiz kağıt çıktısı almak için kullandığımız yazıcılar artık 3 boyutlu nesneler üretebiliyor. Bu cihazlar toplumda 3D yazıcı olarak anılıyor.

Peki, 3D printer olarak da tabir edilen yeni nesil yazıcılar ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Seri üretim için uygun mudur? Bu yazımızda 3 boyutlu printer modelleri ile ilgili merak edilenleri cevaplıyoruz.

3D Yazıcı Nedir?

Dijital ortamda çizim olarak oluşturulan bir modeli katmanlar halinde çıktı alarak 3B nesneye dönüştüren yazıcılar üç boyutlu yazıcı olarak bilinir. CAD, STL, OBJ, RAW gibi formatlarda üretilen üç boyutlu nesneler bu cihazlar sayesinde somut birer nesneye dönüştürülür.

3D Yazıcı Nasıl Çalışır?

3D Yazıcı ile 3D nesne elde etmek için yapmanız gereken ilk şey bir adet üç boyutlu model oluşturmak veya bulmaktır. Kendi çizimlerini somut bir objeye dönüştürebileceğiniz gibi dilerseniz internette bulduğunuz hazır modelleri de kullanabilirsiniz.

Bu modelde bulunan hataları temizlemeniz modelinizin düzgün bir şekilde çıkması için son derece önemlidir. Bilgisayar ortamında çiziminizi temiz ve makineye uygun hale getirdikten sonra yazdırma işlemini başlatabilirsiniz.

Üç boyutlu yazıcılar çiziminize uygun olarak kendi içinde bulunan, seçtiğiniz renkteki plastik mataryeli katmanlar halinde eritip üst üste getirmeye başlar. Bu sayede bilgisayar ortamında gördüğünüz model gerçek hayatta elinizin altında olmuş olur.

Çizim aşamasında kullanabileceğiniz çok sayıda program mevcuttur. Bunlardan bazıları ücretli olsa da ücretsiz seçeneklerle birkaç deneme yapabilirsiniz.

Çıktı oluşturma aşamasında cihaza göre farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlar cihazda kullanılan teknoloji ile alakalıdır. Yukarıda örnek verdiğimiz plastik eritme bu teknolojilerden birisidir. Bir diğer alternatif yöntem lazer sinterlemedir. Bazı cihazlarda ise sterolitografi teknolojisi kullanılır.

3D Yazıcı Ne İşe Yarar?

3 boyutlu nesne şeklinde çıktı almak birçok kullanıcı için ilginç bir deneyimdir. Heyecan verici bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Peki, 3D yazıcı ile neler yapılabilir? Derseniz, kısaca şunları sıralayabiliriz:

Bileklik, anahtarlık gibi hediyelik eşyaların üretimi

Dekoratif nesneler

Büyük projeler için oluşturulacak prototipler

Saat, yüzük gibi takılar

Kalıp döküm işlemleri

Otomotiv sektörüne yönelik parça imalatı

Cerrahi model ve kılavuzlar

İmplantlar

Mimari modeller

Moda tasarım ürünleri

Telefon kabı

Ve daha birçok farklı ürünü 3D yazıcılarla üretmeniz mümkündür. Günümüzde bu işi bir gelir elde etme yöntemine çeviren çok sayıda kullanıcı vardır.

3D Yazıcı Seri Üretime Uygun Mu?

3D yazıcı ile seri üretim yapılır mı diye merak ediyorsanız, ev tipi cihazlarla bu işlemin zor olduğunu belirtmekte fayda var. Tabi ki, seri üretime uygun baskı makineleri de geliştiriliyor ancak bu uygulama şu an için pek de yaygın değil.

Gerçek hayatta 3D yazıcı ile seri üretimin yapıldığı bazı örneklerden söz etmek mümkün. Mesela, Adidas’ın Future Craft 4D modelini bu yöntemle ürettiği paylaşılmış. Benzer şekilde bazı üreticilerin de bu tarz girişimleri var. Teknoloji geliştikçe 3D baskı ile seri üretim yapmanın daha kolay ve yaygın hale gelmesini bekliyoruz.

Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Daha önce hiç 3D yazıcıdan çıktı almak gibi bir deneyiminiz oldu mu? Tecrübelerinizi ve fikirlerinizi bizimle paylaşın!