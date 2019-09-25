Birbirinden eğlenceli bulmacalar çözerek çeşitli binalar ve bahçeler inşa edebileceğiniz Color Land, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bulmaca tahtası üzerinde bulunan rakamları doğru renklerle buluşturarak bulmacayı tamamlamak ve çeşitli binalar oluşturmaktır. Farklı numaralardan oluşan kare blokları sizden istenilen renklerde boyayarak bulmacaları çözebilir ve böylelikle ev, villa, köşk, bahçe ve daha onlarca farklı yapıta sahip olabilirsiniz. Ayrıca bulmacaları başarılı bir şekilde tamamlayarak sonraki bölümlerin kilidini açabilir ve farklı binalar inşa edebilirsiniz. Günlük stresinizi atabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden eğlenceli ve düşündürücü sayısız bulmaca bulunmaktadır. Bulmacaları uygun renklerde boyayarak dilediğiniz binaya sahip olabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Color Land, bulmaca oyunları arasında yer almaktadır.