Cubor, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu seviyelerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda küpleri uygun yerlerine yerleştirmek için çaba gösteriyorsunuz.

Keyifli zamanlar geçirebileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Cubor, optimum çözüme ulaşmak için çaba gösterdiğiniz bir mobil oyundur. Stratejik kararlar almanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gereken oyunda hoş grafikleriyle de zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Bulmaca oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken oyunda harika bir atmosfer yer alıyor. Sürükleyiciliğiyle de dikkat çeken oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Ayrıca arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda hoş grafikler bulunuyor. Bulmaca ve puzzle oyunlarını sevenlerin yakından takip edebileceği bir oyun olan Cubor, aynı zamanda saatlerce telefon başında kalmanıza neden olabilecek bir oyundur. Metroda ve otobüste oynayabileceğiniz oyunda farklı seviyelerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Cubor oyununu mutlaka denemelisiniz.

Cubor oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.