DAMACANA!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil oyun olarak ön plana çıkan DAMACANA!, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken reflekse dayalı bir oyundur. Oyunda kapları mümkün olduğunca hızlı dolduruyor ve birbirinden zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ediyorsunuz. Farklı temalardan oluşan bölümleriyle de eşsiz bir deneyim sunan oyunda onlarca zorlu bölüm yer alıyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bağımlılık yapıcı bir etkiye de sahip olan oyunda farklı aksesuarların kilidini açarak daha renkli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz.

DAMACANA! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.