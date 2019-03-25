Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Dark Parables: The Little Mermaid, Girit sahillerinde dolaşarak sır dolu olayları araştırabileceğiniz ve gizli nesneleri bularak görevleri tamamlayabileceğiniz eşsiz bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve ürpertici mekanları ile farklı bir deneyim kazanabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, gizemli bir adaya yolculuk yaparak ilginç olayları araştırmak ve kayıp objeleri bularak ipucu toplamaktır. Denizkızı karakterini yöneterek dev bir yılan balığı ile savaşmalı ve adayı bu beladan kurtarmalısınız. Oyunun konusu, Yunanistan’da Girit adasına tatile giden birinin başından geçen garip olaylardan ibarettir.

Oyun içerisinde onlarca gizemli ada ve birbirinden korkunç birçok yaratık yer almaktadır. Ayrıca yüzlerce gizli nesne ve bu nesnelere ulaşabileceğiniz çeşitli ipuçları bulunmaktadır. Bulmaca çözerek ve eşleştirme yaparak ipucu toplayabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Dark Parables: The Little Mermaid, sürükleyici bir oyun olarak göze çarpıyor.