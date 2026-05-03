Mutlaka Oynamanız Gereken Bağımsız Korku Oyunları - 2026

Korku oyunları genellikle büyük bütçeli ve gerçekçi grafikli yapımlarla bilinir. Ancak bağımsız (indie) stüdyolar, düşük bütçelerine rağmen çok etkili oyunlar yapabiliyorlar. Bağımsız yapımcılar risk alabildikleri için hikaye ve oynanış konusunda daha yaratıcı oluyorlar. Bu listede sadece korkutmayı değil, hikayesi ve atmosferiyle öne çıkan oyunları derledik. İşte mutlaka oynamanız gereken bağımsız korku oyunları listesi.

Mutlaka Oynamanız Gereken Bağımsız (İndie) Korku Oyunları

1. Amnesia: The Dark Descent

Modern korku oyunlarının öncüsü sayılan Amnesia: The Dark Descent, "savaşma, kaç" mantığını popüler hale getiren bir yapımdır. Frictional Games tarafından 2010 yılında piyasaya sürülen oyun, oyuncuya kendini savunacak bir silah vermiyor, tek şansınız saklanmak. PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve mobil platformlarda oynanabilen bu oyunda, karanlıkta çok kalırsanız "Akıl Sağlığı" mekaniği devreye giriyor ve karakteriniz halisünasyonlar görmeye başlıyor.

2. SOMA

Yine Frictional Games imzası taşıyan ve 2015 yılında çıkan SOMA, korkuyu okyanusun dibine taşıyan bir başka başyapıt. PC, PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One ve Nintendo Switch üzerinden erişilebilen oyun, etrafınızda insan gibi davranan makinelerin olduğu bir tesiste geçiyor. SOMA sadece yaratıklardan kaçmakla kalmıyor, bilinç ve insanlık üzerine sorduğu felsefi sorularla sizi derin bir düşünceye itiyor.

3. Signalis

Eski Resident Evil ve Silent Hill oyunlarını özleyenler için 2022 yılında rose-engine tarafından geliştirilen Signalis iyi bir seçenek. PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox X/S ve Nintendo Switch kütüphanlerinden bulunan oyun, distopik bir gelecekte android karakterleri konu alıyor. Kuş bakışı kamera açısı, sınırlı envanter yönetimi ve eski teknoloji estetiğiyle görsel olarak çok farklı bir yerde duruyor.

4. Mouthwashing

Uzay temalı bir korku oyunu olan Mouthwashing, Wrong Organ stüdyosu tarafından 2024 yılında geliştirildi. Şu an için sadece PC'de bulunuyor. Oyun korkuyu dışarıdaki canavarlardan değil, kargo gemisinde mahsur kalan mürettebatın açlık, çaresizlik ve deliliğinden alıyor. Bilinçli olarak tercih edilen eski tarz grafikleri ve kronojik olmayan hikaye anlatımıyla oyunculara biraz rahatsız edici bir deneyim sunuyor.

5. Inscryption

Daniel Mullins Games'in 2021 yılında çıkardığı Inscryption, ilk bakışta basit bir kart oyun gibi görünse de ilerledikçe bir korku ve gizem oyununa dönüşüyor. PC, PS4, PS5, Xbox X/S, Xbox One ve Nintendo Switch üzerinden oynanabilen yapım, masanın karşısındaki karanlık figürle oynadığınız tehlikeli bir mücadeleyi ele alıyor. Türleri birbirine karıştıran yapısıyla korkudan ziyade gizem ve gerilim arayanlar için eşsiz bir tercih.

6. Phasmophobia

Arkadaşlarınızla korku oyunu oynamak istiyorsanız, Kinetic Games tarafından 2020'de sunulan Phasmophobia tam size göre. PC, PS5 ve Xbox X/S platformlarında oynanabilen bu yapım, ses tanıma teknolojisiyle korku oyunları arasında fark yarattı. Mikrofondan konuştuğunuzda hayaletlerin tepki verdiği oyunda amacınız onları yok etmek değil, dedektiflik yaparak türlerini tespit etmek.

7. Layers of Fear

Bloober Team'in 2016'da çıkardığı Layers of Fear, akıl sağlığını yitiren bir ressamın zihnine odaklanan bir yürüme simülasyonu. PC ve tüm güncel konsollarda bulunan oyun, sürekli değişen çevre tasarımıyla dikkat çekiyor. Bir odaya girip arkanızı döndüğünüzde kapının yerinin değişmesi gibi detaylar, savaş mekaniği olmayan bu oyunu sürekli gergin kılıyor.

8. Sorry We're Closed

Listemizi à la mode games tarafından 2024'te piyasaya sürülen Sorry We're Closed ile bitiriyoruz. PC, PS 4/5, Xbox One/X/S ve Nintendo Switch üzerinden oynanabilen bu oyun, sabit kamera açılarını ve neon ışıklı bir atmosferi tercih ediyor. Üçüncü göz yeteneğiyle gizli varlıkları görebildiğiniz ve iblislerle savaştığınız yapım, aksiyon ve korkuyu nostaljik bir görsellikle harmanlıyor.