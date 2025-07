Elden Ring Benzeri Oyunlar: En İyi 30 Alternatif

Elden Ring, çıktığı ilk günden bu yana sadece "bir oyun" olmakla kalmadı; adeta bir fenomene dönüştü. FromSoftware'ın bu başyapıtı, hem sınırları zorlayan zorluk seviyesiyle hem de büyüleyici açık dünyasıyla oyuncuların kalbini fethetti. Tabii Elden Ring'i bitirdikten sonra oyuncuların aklındaki soru da hep aynı oldu: "Peki ya sonra?"

Eğer siz de Elden Ring'den aldığınız o unutulmaz deneyimin peşindeyseniz, sizi tatmin edecek benzer yapımlarla tanışmanın tam sırası! Bu listede yer alan oyunlar, mekanikleri, atmosferleri, dünya tasarımları ya da hikâye anlatımlarıyla Elden Ring ruhunu farklı şekillerde yaşatan oyunlar.

Elden Ring Benzeri Oyunlar

1. Dark Souls Serisi (1 / 2 / 3)

Dark Souls serisi, Elden Ring’in ruhunu taşıyan en temel oyunların başında geliyor. Zaten Elden Ring’i var eden FromSoftware, bu zorlu, kasvetli ve derin mitolojiye sahip dünyayı ilk olarak Dark Souls ile hayatımıza sokmuştu. Her ölümden ders çıkarmaya zorlarken, sabırla düşmanları ezberletmesiyle Soulslike janrasının temelini atıyor.

Dark Souls 2, farklı bir geliştirici ekiple ortaya çıksa da zorluk seviyesi ve atmosferiyle oyuncuları cezbetti. Dark Souls 3 ise serinin doruk noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Elden Ring’i sevip daha “lineer” ama aynı sertlikte bir deneyim isteyenler için bu üçlü kesinlikle kaçmaz.

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild / Tears of the Kingdom

Nintendo’nun bu dev yapımları, Elden Ring’in “açık dünya keşfi” konusundaki en yakın rakipleri. Breath of the Wild, oyunculara istedikleri yönde gitme, türlü fizik tabanlı bulmacalarla karşılaşma ve yarı yaratıcılık esaslı bir oynanış sunuyor. Elden Ring’in dünyasında olduğu gibi burada da her taşın altında bir sır gizli.

Tears of the Kingdom ise bu yapıyı daha da geliştirerek dünyayı üç boyutlu bir deneyime taşıyor: yer altı, yeryüzü ve gökyüzü. Elden Ring benzeri oyunlar arayanlar için Zelda evreni, daha az karanlık ama bir o kadar çarpıcı bir alternatif sunuyor.

3. Remnant II

Soulslike formülünü silahlarla buluşturan nadir oyunlardan biri olan Remnant II, Elden Ring’in zorluk ve kaçınma temelli dövüş mekaniklerini üçüncü şahıs nişan sistemiyle harmanlıyor. Yani burada sadece kılıç değil, kurşun da konuşur.

Dünyası rastgele oluşur, bu da her oyuncuya farklı bir deneyim sunar. Boss sınavları, çok oyunculu modlar ve atmosferik tasarımıyla Remnant II, Elden Ring’i sevip “soulslike FPS/RPG” karışımı bir deneyim arayanlar için birebir.

4. Bloodborne

Gotik korku estetiğiyle Elden Ring’den ayrılırsa da, ruhu tamamen aynı. Bloodborne, agresif oynanış sistemini destekleyen yapısıyla dikkat çeker. Kalkan yerine seri hamleler ve riskli manevralarla sıvı şeklinde savaşmak gerekir.

Dünyası, Lovecraft esintileriyle bezeli ve karanlık. Elden Ring’in karanlık tarafını seven ama daha tempolu bir deneyim isteyen oyuncular için Bloodborne kesinlikle unutulmaz bir alternatif.

5. Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro, Elden Ring’in aksine RPG öğeleri az, ama refleks odaklı bir Soulslike deneyim sunar. Parry (karşı hamle) sistemi, oyun içindeki en temel mekaniklerden biridir ve özellikle reflekslerine güvenen oyuncular için tatmin edici bir savaş sunar.

Hikâye anlatımı daha doğrusal olsa da atmosferi, düşman tasarımları ve Japon mitolojisinden beslenen temalarıyla Sekiro, Elden Ring benzeri ama daha hızlı tempolu bir tecrübe arayanlara hitap eder.

6. Rise of the Ronin

Rise of the Ronin, tarihi Japon samuray temasıyla Elden Ring’in ruhunu modern grafiklerle harmanlayan yeni nesil bir RPG. Oyuncuya derin karar mekanikleri ve zorlu dövüş sistemi sunarken, açık dünya keşfi ile Elden Ring’in atmosferini yaşatıyor.

Hem savaş hem de keşif açısından detaylı bir deneyim isteyen oyuncular için Rise of the Ronin, Elden Ring benzeri zorluk ve derinliği bir arada bulabileceğiniz oyunlardan.

7. The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim, geniş açık dünyası ve özgür oynanış seçenekleriyle Elden Ring hayranlarının kaçırmaması gereken yapımlardan. Zorlu düşmanları, karmaşık görev sistemi ve mod desteğiyle oyunculara kişisel deneyimler yaşatıyor.

Elden Ring benzeri bir keşif duygusu ve karakter gelişimi arayanlar için Skyrim, farklı bir fantezi dünyasında benzer tatlar sunuyor.

8. Lies Of P

Lies Of P, Pinokyo efsanesinden esinlenen karanlık atmosferi ve Soulslike mekanikleriyle dikkat çeken bir oyun. Zorlu düşmanları, özgün silah sistemleri ve karanlık atmosferi Elden Ring severlere hitap ediyor.

Özellikle zorlayıcı dövüşler ve derin hikâye anlatımı ile Elden Ring benzeri oyunlar arasında önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

9. God of War / God of War: Ragnarok

God of War serisi, mitolojik hikâye anlatımı ve zorlu dövüş mekanikleriyle Elden Ring hayranlarına güçlü bir alternatif sunuyor. Hem serinin ilk oyunu hem de Ragnarok, detaylı karakter gelişimi ve atmosferiyle ön plana çıkıyor.

Elden Ring’in zorluk ve keşif unsurlarını seven oyuncular, God of War’un yoğun hikayesi ve etkileyici dövüş sistemiyle farklı ama tatmin edici bir deneyim yaşayabilirler.

10. Mortal Shell

Mortal Shell, minimal arayüzü ve zorlayıcı dövüş mekanikleriyle Soulslike türünün sadık temsilcilerinden. Oyunculara stratejik savaşlar ve keşif imkanı sunarken, Elden Ring benzeri karanlık ve gizemli bir atmosfer yaratıyor.

Her ölümde oyuncuya yeni taktikler geliştirme fırsatı vererek Elden Ring’in sabır ve öğrenme temasını devam ettiriyor.

11. Star Wars Jedi: Fallen Order / Star Wars Jedi: Survivor

Bu Star Wars oyunları, hikâye odaklı ve zorlu dövüş mekanikleriyle Soulslike türüne yakın deneyimler sunuyor. Işın kılıcı savaşı ve güç kullanımıyla dövüşlerde derinlik sağlarken, geniş dünyaları keşfetme imkanı da Elden Ring hayranlarını cezbediyor.

Özellikle fanatik Star Wars oyuncuları için hem evren hem de oynanış bakımından güçlü bir alternatif.

12. Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima, açık dünya samuray teması ve estetik dövüş sistemiyle Elden Ring benzeri keşif ve aksiyon deneyimi sunuyor. Hikaye anlatımı, atmosferi ve zorluk seviyesiyle oyuncuları içine çekiyor.

Özellikle Japon kültürü ve samuray dövüşlerine meraklı oyuncular için harika bir tercih.

13. Shadow of the Colossus

Shadow of the Colossus, devasa yaratıklarla mücadele ve özgün keşif yapısıyla Elden Ring severlere farklı bir deneyim vadediyor. Minimalist ama etkileyici dünyası, oyuncuları mistik bir yolculuğa çıkarıyor.

Zorluk seviyesi ve atmosferik tasarımıyla Soulslike ruhunu taşıyan oyunlardan.

14. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3, derin hikâyesi, zengin dünyası ve karmaşık karakterleriyle Elden Ring hayranlarının favorilerinden biri. RPG unsurlarını ustaca harmanlayarak oyunculara uzun soluklu bir macera sunuyor.

Zorlu düşmanlar ve etkileyici hikaye anlatımı, Elden Ring benzeri oyunlar arasında öne çıkmasını sağlıyor.

15. Hollow Knight

Hollow Knight, zorlu platform öğeleri ve karanlık atmosferiyle Soulslike tarzını 2D dünyaya taşıyor. Keşif odaklı oynanışı ve detaylı dünyasıyla Elden Ring hayranlarına alternatif sunuyor.

Oyunun estetik ve zorlayıcı yapısı, sabır ve beceri gerektiren Elden Ring ruhunu başarıyla yansıtıyor.

16. Horizon: Zero Dawn / Horizon: Forbidden West

Horizon serisi, açık dünya ve zorlu düşmanlarla dolu bir deneyim sunuyor. Teknoloji ve doğanın iç içe geçtiği evreniyle farklı bir atmosfer yaratıyor.

Elden Ring benzeri oyunlar arayanlar için keşif ve mücadele anlamında tatmin edici bir alternatif.

17. Dragon's Dogma 2

Dragon’s Dogma 2, aksiyon RPG türünde geniş açık dünya ve zorlayıcı düşmanlarla dolu bir oyun. Dinamik savaş sistemi ve derin karakter geliştirme mekanikleriyle Elden Ring hayranlarına hitap ediyor.

Özellikle çok yönlü oynanış sunması ve meydan okuyan düşmanlarıyla Soulslike ruhunu devam ettiriyor.

18. Nioh / Nioh 2

Nioh serisi, Japon mitolojisi temalı Soulslike oyunlar arasında öne çıkıyor. Hızlı tempolu dövüş mekanikleri ve zorlayıcı düşmanlarıyla Elden Ring hayranlarına hitap ediyor.

Derin oyun mekanikleri ve geniş silah yelpazesi, farklı oyun tarzlarına uyum sağlıyor.

19. No Rest For The Wicked

No Rest For The Wicked, taktiksel savaş ve zorluk odaklı oynanışıyla Soulslike türüne farklı bir yaklaşım getiriyor. Strateji ve sabır gerektiren dövüş sistemi, Elden Ring benzeri zorluk seviyesi sunuyor.

Oyunculara yeni stratejiler geliştirme imkanı vererek Soulslike deneyimini çeşitlendiriyor.

20. Wo Long: Fallen Dynasty

Wo Long, Çin tarihi ve mitolojisinden ilham alan Soulslike dövüşleriyle dikkat çekiyor. Zorlu düşmanlar ve epik savaşlar, Elden Ring severlere tanıdık bir deneyim yaşatıyor. Karmaşık mekanikler ve atmosferik ortamıyla öne çıkan oyunlardan.

21. The First Berserker: Khazan

The First Berserker, karanlık fantezi temasını yoğun bir şekilde işleyen bir RPG. Elden Ring benzeri zorlu düşmanlar ve derin keşif mekanikleri sunuyor. Oyunculara meydan okuyan zorlu seviyeleriyle dikkat çekiyor.

22. The Surge 2

The Surge 2, bilim kurgu temalı Soulslike bir oyun olarak farklı bir atmosfer sunuyor. Zorlu düşmanlar ve özelleştirilebilir ekipman sistemiyle Elden Ring benzeri deneyim sağlıyor. Teknolojik dünya ve karmaşık savaş mekanikleriyle türün çeşitliliğini artırıyor.

23. Code Vein

Code Vein, anime estetiği ve zorlu oynanışıyla Soulslike türünün farklı yüzlerinden biri. Hikaye odaklı anlatımı ve karakter gelişimi, Elden Ring benzeri oyunlar arasında dikkat çekiyor. Oyunculara hem görsel hem de mekanik açıdan tatmin edici bir deneyim sunuyor.

24. Diablo IV

Diablo IV, aksiyon RPG türünde açık dünya ve zorlu düşmanlarla dolu bir oyun. Karanlık atmosferi ve derin hikayesi Elden Ring benzeri temalarla örtüşüyor. Oyunculara meydan okuyan boss savaşları ve keşif unsurları sunuyor.

25. Lords of the Fallen

Lords of the Fallen, klasik Soulslike oynanışını modern grafiklerle birleştiriyor. Zorlu düşmanları ve karmaşık görevleriyle Elden Ring hayranlarına hitap ediyor. Stratejik dövüş ve geniş karakter özelleştirmeleri sunuyor.

26. Ashen

Ashen, minimal grafik tarzı ve zorlayıcı dövüş sistemiyle Soulslike türüne farklı bir bakış açısı getiriyor. Keşif ve hayatta kalma unsurları Elden Ring benzeri deneyimler sunuyor. Oyunculara işbirliği modu ile sosyal bir deneyim de sağlıyor.

27. Grim Dawn

Grim Dawn, aksiyon RPG türünde geniş bir açık dünya ve derin karakter gelişimi sunuyor. Karanlık atmosferi ve zorlu düşmanları ile Elden Ring benzeri öğeler taşıyor. Oyunculara zengin içerik ve zorlu mücadeleler vaat ediyor.

28. Demon's Souls

Demon’s Souls, Elden Ring’in atası olarak bilinir. Soulslike türünün temel taşlarından biri ve zorluk seviyesiyle efsaneleşmiş bir oyun. Atmosferi, düşman dizaynı ve hikaye anlatımıyla Elden Ring severlerin kesinlikle denemesi gereken bir yapım.

29. Hellpoint

Hellpoint, bilim kurgu ve karanlık fantezi temalarını harmanlayan zorlu bir RPG. Zorlu dövüşleri ve karmaşık hikayesiyle Elden Ring benzeri oyunculara hitap ediyor. Atmosferik ortamı ve zorlayıcı boss savaşlarıyla dikkat çekiyor.

30. Blasphemous 2

Blasphemous 2, karanlık ve gotik 2D platform Soulslike türünün başarılı temsilcilerinden biri. Zorlu düşmanları ve detaylı dünyası Elden Ring benzeri zorluk arayanlara hitap ediyor. Estetik ve oynanış uyumu ile türün sevilen yapımlarından.

Elden Ring benzeri oyunlar, oyunculara sadece zorluk sunmakla kalmaz; aynı zamanda sabrın, stratejinin ve dikkatli keşfin ödüllendirildiği deneyimler sunar. Yukarıda paylaştığımız oyunlardan hangilerini denediniz? Ya da listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka oyunlar var mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!

