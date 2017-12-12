Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz keyifli bir hikaye oyunu olan Dark Stories, dedektif gibi çözüme kavuşmayı bekleyen olayların peşinden koştuğunuz bir oyundur. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Hikaye tabanlı bir bulmaca oyunu olan Dark Stories, içerisinde bulunan gizemli ve korku dolu hikayeleriyle dikkatimizi çekiyor. Mobil oyun olmasın rağmen tıpkı tabu gibi oynayabileceğiniz oyunda farklı hikayerin çözümlerine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Arkadaş grubu ile oynayabileceğiniz oyunda bir kişi hikayeyi okuyor ve bir takım sorulara cevap vererek çözümler bulunmaya çalışılıyor. Son derece kısıtlayıcı kurallara bağlı olan oyunda hikayeyi anlatan kişinin cevapları evet, hayır ya da alakası yok ile sınırlıdır. Sadece hikayeyi okuyan kişinin bildiği çözüm ise okunan hikayenin tek mantıklı çözümü olarak kabul edilmektedir. Diğer kişiler bir takım sorular sorarak çözüme ulaşmaya çalışırlar. Eğer anlatıcı çözüme yaklaşıldığını düşünürse de oyun biter. Son derece keyifli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Arkadaş ortamını canlandıracak zevkli bir oyun olan Dark Stories'i mutlaka indirmelisiniz. Eğer bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız Dark Stories tam size göre diyebilirim.

Dark Stories oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.