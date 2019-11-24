Mobil platformda macera oyunları arasında boy gösteren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Darkness and Flame 2, ürkütücü mekanlarda dolaşarak etrafta gerçekleşen gizemli olayları inceleyeceğiniz ve sır perdesini aralayarak şüpheli karakterlerin izini süreceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Sürükleyici hikayeleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, birbirinde zor ve düşündürücü bulmacalar çözerek çeşitli ipuçları toplamak ve esrarengiz olayları araştırmaktır. Genç bir kızın başına gelen ilginç bir olaydan yola çıkarak incelemeler yapacak ve olaylardaki gizemi çözmek için mücadele edeceksiniz. Ayrıca yeni yerler keşfederek farklı karakterlerle karşılaşacak ve birçok şüpheli adayıyla tanışacaksınız.

Oyunda onlarca zorlu bulmaca ve eşleştirme bölümü yer almaktadır. Ayrıca esrarengiz olayların gerçekleştiği birçok farklı mekan bulunmaktadır. Bu mekanları keşfederek ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve şüphelilerin izini sürebilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Darkness and Flame 2, ücretsiz olarak sunulan ve geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen oldukça popüler bir oyundur.