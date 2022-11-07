Bugüne Kadar Yapılan Castlevania Oyunları
Vampir temasına sahip oyunlar denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Castlevania serisine yakından bakıyoruz.
Castlevania, oyun dünyasının en köklü markalarından bir tanesi. Metroidvania ismindeki bir alt türün de öncülüğünü yapan bu marka günümüzde hala yeni oyunlar üretmeye devam ediyor. Castlevania sadece oyunlardan oluşan bir seri de değil. Castlevania’nın bir de Netflix uyarlaması bulunuyor. Mutlaka izlemeniz gereken en iyi animelerden biri de Castlevania’nın Netflix uyarlamasıdır.
Unreal Engine 4 ile Birer Rüyaya Dönüşen Klasik Oyunlar
Hatırlarsanız ilk Unreal oyunuyla 1998 yılında tanışmıştık. Bu tarih oyun dünyası için bir dönüm noktası olmuştu. Unreal oyunuyla birlikte karşılaştığımız yeni Unreal Engine oyun motoru yetenekleriyle o döneme imzasını atmıştı.
Biz de bu yazımzıda sizler için tüm Castlevania oyunlarını listeledik. Eğer seriye bir giriş yapmak istiyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacak.
Tüm Castlevania Oyunları
- Castlevania - 1986
- Vampire Killer - 1986
- Castlevania II: 1987
- Haunted Castle - 1988
- Electronic Castlevania II: Simon's Quest - 1988
- Castlevania: The Adventure - 1989
- Castlevania III: Dracula's Curse - 1989
- Kid Dracula - 1990
- Castlevania II: Belmont's Revenge - 1991
- Super Castlevania IV - 1991
- Kid Dracula - 1993
- Castlevania Chronicles - 1993
- Castlevania: Rondo of Blood - 1993
- Castlevania: Bloodlines - 1994
- Castlevania V: Dracula X - 1995
- Castlevania: Symphony of the Night - 1997
- Castlevania Legends - 1997
- Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku - 1998
- Castlevania: Legacy of Darkness - 1999
- Castlevania: Circle of the Moon - 2001
- Castlevania Chronicles - 2001
- Castlevania: Harmony of Dissonance - 2002
- Castlevania: Aria of Sorrow - 2003
- Castlevania: Lament of Innocence - 2003
- Castlevania: Dawn of Sorrow - 2005
- Castlevania: Curse of Darkness - 2005
- Castlevania: Portrait of Ruin - 2006
- Castlevania: Order of Shadows - 2007
- Castlevania: The Dracula X Chronicles - 2007
- Akumajō Dracula: The Medal - 2008
- Castlevania: Order of Ecclesia - 2008
- Castlevania Judgment - 2008
- Pachislot Akumajō Dracula - 2009
- Akumajō Dracula: The Arcade - 2009
- Castlevania: The Adventure ReBirth - 2009
- Castlevania Puzzle: Encore of the Night - 2010
- Pachislot Akumajō Dracula II - 2010
- Castlevania: Harmony of Despair - 2010
- Castlevania: Lords of Shadow - 2010
- Pachislot Akumajō Dracula III - 2012
- Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate - 2013
- Castlevania: Lords of Shadow 2 - 2014
- CR Pachinko Akumajō Dracula - 2015
- Pachislot Akumajō Dracula: Lords of Shadow - 2017
- Castlevania: Valiant Guardian - 2018
- Castlevania: Labyrinth of Love - 2018
- Castlevania: Ring of the Heavens - 2018
- Castlevania: Labyrinth of Fire - 2018
- Castlevania: Warrior of Darkness - 2019
- Castlevania: Vampire Hunter - 2019
- Castlevania: Grimoire of Souls - 2019
- Castlevania: Grimoire of Souls - 2021
Gördüğünüz üzere bugüne kadar pek çok Castlevania oyunları yapıldı. Oldukça köklü bir marka olan Castlevania serisi, günümüzde artık koskoca bir külliyat haline geldi. Peki en iyi Castlevania oyunu hangisi? Seriye girmek isteyen oyuncular için en iyi Castlevania oyunlarını aşağıda sizler için listeledik.
En İyi Castlevania Oyunları
- Castlevania Anniversary Collection
- Castlevania: Lords of Shadow 2
- Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania Anniversary Collection
Daha önce hiç Castlevania oyunları oynamamış kişiler için en iyi seçenek Castlevania Anniversary Collection oynamak olacaktır. İlk Castlevania oyunlarının en iyilerinden oluşturulmuş bir seçki olan bu koleksiyon, güncel sistemlerde eski Castlevania oyunlarını oynamak için en iyi yöntem. Nostalji yönü de oldukça kuvvetli olan bu oyunlar bir dönemin en iyileriydi.
Castlevania: Lords of Shadow 2
En iyi Hack and Slash oyunlarından biri olan Castlevania: Lords of Shadow oldukça iyi mekaniklere sahip bir aksiyon oyunudur. Günümüzde hala iyi gözüken bu oyun, Castlevania serisine ortadan girmek isteyenler için oldukça uygundur. Eğer Hack and Slash oyunlarına ilginiz varsa Castlevania: Lords of Shadow’u mutlaka oynamalısınız.
Castlevania: Symphony of the Night
Gelmiş geçmiş en iyi Castlevania oyunu hiç şüphesiz ki Symphony of the Night olacaktır. 2 boyutlu oyunlar söz konusu olduğunda Symphony of the Night çağ kapatıp çağ açan bir oyundur diyebiliriz. Müzikleriyle, görselliğiyle, oynanışıyla tam bir başyapıt olan Symphony of the Night her oyun severin muhakkak deneyimlemesi gereken bir oyun.
Castlevania oyunlarına değindiğimiz yazının sonuna geldik. Sizin favori Castlevania oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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