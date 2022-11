Bugüne Kadar Yapılan Castlevania Oyunları

Castlevania, oyun dünyasının en köklü markalarından bir tanesi. Metroidvania ismindeki bir alt türün de öncülüğünü yapan bu marka günümüzde hala yeni oyunlar üretmeye devam ediyor. Castlevania sadece oyunlardan oluşan bir seri de değil. Castlevania’nın bir de Netflix uyarlaması bulunuyor. Mutlaka izlemeniz gereken en iyi animelerden biri de Castlevania’nın Netflix uyarlamasıdır.

Biz de bu yazımzıda sizler için tüm Castlevania oyunlarını listeledik. Eğer seriye bir giriş yapmak istiyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacak.

Tüm Castlevania Oyunları

Castlevania - 1986

Vampire Killer - 1986

Castlevania II: 1987

Haunted Castle - 1988

Electronic Castlevania II: Simon's Quest - 1988

Castlevania: The Adventure - 1989

Castlevania III: Dracula's Curse - 1989

Kid Dracula - 1990

Castlevania II: Belmont's Revenge - 1991

Super Castlevania IV - 1991

Kid Dracula - 1993

Castlevania Chronicles - 1993

Castlevania: Rondo of Blood - 1993

Castlevania: Bloodlines - 1994

Castlevania V: Dracula X - 1995

Castlevania: Symphony of the Night - 1997

Castlevania Legends - 1997

Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku - 1998

Castlevania: Legacy of Darkness - 1999

Castlevania: Circle of the Moon - 2001

Castlevania Chronicles - 2001

Castlevania: Harmony of Dissonance - 2002

Castlevania: Aria of Sorrow - 2003

Castlevania: Lament of Innocence - 2003

Castlevania: Dawn of Sorrow - 2005

Castlevania: Curse of Darkness - 2005

Castlevania: Portrait of Ruin - 2006

Castlevania: Order of Shadows - 2007

Castlevania: The Dracula X Chronicles - 2007

Akumajō Dracula: The Medal - 2008

Castlevania: Order of Ecclesia - 2008

Castlevania Judgment - 2008

Pachislot Akumajō Dracula - 2009

Akumajō Dracula: The Arcade - 2009

Castlevania: The Adventure ReBirth - 2009

Castlevania Puzzle: Encore of the Night - 2010

Pachislot Akumajō Dracula II - 2010

Castlevania: Harmony of Despair - 2010

Castlevania: Lords of Shadow - 2010

Pachislot Akumajō Dracula III - 2012

Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate - 2013

Castlevania: Lords of Shadow 2 - 2014

CR Pachinko Akumajō Dracula - 2015

Pachislot Akumajō Dracula: Lords of Shadow - 2017

Castlevania: Valiant Guardian - 2018

Castlevania: Labyrinth of Love - 2018

Castlevania: Ring of the Heavens - 2018

Castlevania: Labyrinth of Fire - 2018

Castlevania: Warrior of Darkness - 2019

Castlevania: Vampire Hunter - 2019

Castlevania: Grimoire of Souls - 2019

Castlevania: Grimoire of Souls - 2021

Gördüğünüz üzere bugüne kadar pek çok Castlevania oyunları yapıldı. Oldukça köklü bir marka olan Castlevania serisi, günümüzde artık koskoca bir külliyat haline geldi. Peki en iyi Castlevania oyunu hangisi? Seriye girmek isteyen oyuncular için en iyi Castlevania oyunlarını aşağıda sizler için listeledik.

En İyi Castlevania Oyunları

Castlevania Anniversary Collection

Castlevania: Lords of Shadow 2

Castlevania: Symphony of the Night

Castlevania Anniversary Collection

Daha önce hiç Castlevania oyunları oynamamış kişiler için en iyi seçenek Castlevania Anniversary Collection oynamak olacaktır. İlk Castlevania oyunlarının en iyilerinden oluşturulmuş bir seçki olan bu koleksiyon, güncel sistemlerde eski Castlevania oyunlarını oynamak için en iyi yöntem. Nostalji yönü de oldukça kuvvetli olan bu oyunlar bir dönemin en iyileriydi.

Castlevania: Lords of Shadow 2

En iyi Hack and Slash oyunlarından biri olan Castlevania: Lords of Shadow oldukça iyi mekaniklere sahip bir aksiyon oyunudur. Günümüzde hala iyi gözüken bu oyun, Castlevania serisine ortadan girmek isteyenler için oldukça uygundur. Eğer Hack and Slash oyunlarına ilginiz varsa Castlevania: Lords of Shadow’u mutlaka oynamalısınız.

Castlevania: Symphony of the Night

Gelmiş geçmiş en iyi Castlevania oyunu hiç şüphesiz ki Symphony of the Night olacaktır. 2 boyutlu oyunlar söz konusu olduğunda Symphony of the Night çağ kapatıp çağ açan bir oyundur diyebiliriz. Müzikleriyle, görselliğiyle, oynanışıyla tam bir başyapıt olan Symphony of the Night her oyun severin muhakkak deneyimlemesi gereken bir oyun.

Castlevania oyunlarına değindiğimiz yazının sonuna geldik. Sizin favori Castlevania oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.