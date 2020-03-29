iOS işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz DogGO Walker uygulamasıyla, köpek gezdirerek para kazan abilirsiniz.

Freelancer olarak gelir elde etmenin bir başka alternatifi olarak karşımıza çıkan DogGO Walker, çeşitli yoğunluklardan dolayı köpek dostlarını gezdirmeye vakit bulamayan kullanıcılara bu hizmeti vermenizi sağlıyor. Anlık hizmet taleplerine cevap vererek ya da planlı olarak köpek gezdirme hizmeti verebileceğiniz DogGO Walker uygulamasında, öncelikle firmayla iletişime geçerek yüzyüze görüşme sağlamanız gerekiyor.

18 yaşını doldurmuş olmak ve hayvansever olmak koşuluyla siz de DogGO Walker olabileceğiniz, dilediğiniz zaman çalışarak hem keyifli vakit geçirip hem de gelir elde edebileceğiniz DogGO Walker uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Firmanın elde edilecek gelir hakkında detaylı bilgiyi sadece yüzyüze paylaştıklarını belirtelim.