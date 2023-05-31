En Güçlü Robot: Dyson 360 Vis Nav Özellikleri ve Fiyatı

Yaşam alanlarını kusursuz şekilde temizleyen cihazların başında gelen Dyson 360 Vis Nav, yüksek teknolojiyle tasarlanmıştır. Bu robot süpürge teknolojisi, yaşam alanındaki tüm zemini otomatik şekilde tarıyor. Zemin üzerindeki kir, toz gibi maddeleri de çekme özelliğine sahiptir.

Üstün teknolojiyle tasarlanan Dyson 360 Vis Nav, yaşam alanının her köşesine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Etkili temizlik yapma imkanı sağlayan cihaz, ileri görüş yeteneğinden oluşuyor. Gelişmiş navigasyon özellikleriyle alanın etkili temizlenmesini sağlıyor.

Dyson 360 Vis Nav Özellikleri Nedir?

Yüksek hassasiyetli sensörlerle kamera sistemi,

Alandaki tüm zemini tarar,

Alan hakkında detaylı harita oluşturur,

Robot odaların içinde gezinirken verimli ve etkili temizlik rotası oluşturur,

Güçlü emiş gücünden oluşur,

Dyson’a ait patentli siklon teknolojisiyle tasarlanmıştır,

Kir ve tozları hızlı şekilde çekebiliyor,

Alanın zeminini temizlerken yüksek performans gösterir,

Dyson 360 Vis Nav’ın diğer dikkat çekici özellikleri şu şekilde ele alınabilir:

1. Otomatik Şarj Özelliği

Dyson 360 Vis Nav, kendi kendini şarj edebiliyor. Temizlik bittikten sonra otomatikman süpürge şarj olmak için istasyonuna geri dönüyor. Bu sayede her daim temizlik için hazır durumda bekliyor.

2. Farklı Yüzey Tipleriyle Uyumlu Temizleme Modları

Dyson 360 Vis Nav, farklı farklı yüzey tipleriyle uyum sağlayan temizleme modlarından oluşuyor. Sert zemini ve halıları ayrı ayrı temizliyor. Her yüzeyde yüksek performans sergiliyor.

3. Akıllı Navigasyon Teknolojisi

Akıllı navigasyon teknolojisi; yaşam alanlarının her yerini tarayıp temizliyor. Sensörlerle çarpma riskini minimuma indiriyor. Hem mobilya hem de duvarların çevresinden hassas şekilde geçerek temizleme işlemini tamamlıyor.

4. Akıllı Telefon ya da Uzaktan Kumanda Uygulamasıyla Kontrol

Dyson 360 Vis Nav’ın kontrol edilmesi için uzaktan kumanda ya da akıllı telefon kullanılabiliyor. Yaşam alanlarında bulunulmadığı zaman dahi robot süpürge yönetilebiliyor. Temizlik işlerini kullanıcı dilediği gibi programlayabiliyor.

Dyson 360 Vis Nav Fiyatı

Dyson 360 Vis Nav isimli robot süpürgenin Türkiye piyasasına girişi ve fiyatının belirlenmesi noktasında kesin bir bilgi yoktur. Robot süpürgenin fiyatı; vergilerle dağıtım süreci gibi birçok faktör detaylı incelenip belirlenecek.

Fiyat ve Türkiye piyasasına girişi konusunda gelişmelere ulaşınca biz de buradan bilgileri aktaracağız.