Bir Dövüş Sanatları İkonu: En İyi Jean-Claude Van Damme Filmleri

Tam adı Jean-Claude Camille François Van Varenberg olan ünlü oyuncu 18 Ekim 1960 tarihinde Belçika'nın Brüksel şehrinde doğdu. "The Muscles from Brussels" (Brüksel'in kasları) olarak da bilinir. Tüm kariyerini aksiyon filmlerinde rol alarak ve dövüş sanatlarındaki hünerlerini beyaz perdeye aktararak geçirmiştir. Bu nedenle Jean-Claude Van Damme filmlerinde aksiyon ve dövüş bir nebze olsun azalmaz.

Biz de bu yazımızda sizler için en iyi Jean-Claude Van Damme filmlerini sıraladık. Eğer siz de aksiyonun bol olduğu bir film arıyorsanız muhakkak ünlü oyuncunun en iyi filmlerini izlemelisiniz.

En İyi Jean-Claude Van Damme Filmleri

Bloodsport (1988)

Kickboxer (1989)

Universal Soldier (1992)

Timecop (1994)

JCVD (2008)

The Expendables 2 (2012)

Bloodsport (1988)

Jean-Claude Van Damme’ı Van Damme yapan film hiç şüphesiz Bloodsport (Kan Sporu) olmuştur. Frank Dux adında bir dövüşçünün gerçek hikayesini konu alınır. Frank Dux, dünyanın en tehlikeli dövüş turnuvasına katılmak için Hong Kong'a gider ve kendi stilini kanıtlamak için mücadele eder.

Tür : Aksiyon, Spor, Dram

: Aksiyon, Spor, Dram Oyuncular : Jean-Claude Van Damme, Bolo Yeung, Forest Whitaker

: Jean-Claude Van Damme, Bolo Yeung, Forest Whitaker IMDB Puanı: 6.8/10

Kickboxer (1989)

Özünde bir intikam hikayesi olan Kickboxer, adından da anlaşılacağı üzere kickboks ve Muay Thai odaklı bir filmdir. Kurt Sloane adlı dövüşçü, kardeşinin intikamını almak için Tayland’da dövüş sanatları öğrenir ve rakiplerini alt etmek için çok sıkı çalışır.

Tür : Aksiyon, Dram, Spor

: Aksiyon, Dram, Spor Oyuncular : Jean-Claude Van Damme, Dennis Alexio, Dennis Chan

: Jean-Claude Van Damme, Dennis Alexio, Dennis Chan IMDB Puanı: 6.4/10

Universal Soldier (1992)

Bilim kurgu ve aksiyon türlerini bir arada bulunduran bu film tam bir 90’lar yapımıdır. Bir projede öldürülen askerlerin yeniden canlandırılmasıyla ilgili bir film olan Universal Soldier dönemine göre oldukça iyi bir filmdir. İki ölümsüz askerin birbirleriyle savaşması gereken tehlikeli bir görev vardır ve sonrasında olaylar gelişir.

Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim Oyuncular : Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Ally Walker

: Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Ally Walker IMDB Puanı: 6.0/10

Timecop (1994)

Bir başka aksiyon ve bilim kurgu sentezi de Timecop’tur. Bu yapımda bir zaman seyahati polisi olan Max Walker'ın hikayesi anlatılıyor. Max Walker geçmişe ya da geleceğe giderek suçluları yakalar. Ancak Max, kendi geçmişi ile alakalı karmaşık bir olayı da çözmek durumunda kalır.

Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim Oyuncular : Jean-Claude Van Damme, Mia Sara, Ron Silver

: Jean-Claude Van Damme, Mia Sara, Ron Silver IMDB Puanı: 5.9/10

JCVD (2008)

JCVD, Jean-Claude Van Damme’ın kısaltmasıdır. Komedi unsurlarının çokça bulunduğu bu filmde Jean-Claude Van Damme kendini canlandırmaktadır. Bir banka soygunu sırasında tesadüfen rehin alınan Van Damme, kendi iç dünyasına ve gerçeklikle olan ilişkisine dair düşüncelerini beyaz perdeye taşımıştır.

Tür : Dram, Komedi, Suç

: Dram, Komedi, Suç Oyuncular : Jean-Claude Van Damme, François Damiens, Zinedine Soualem

: Jean-Claude Van Damme, François Damiens, Zinedine Soualem IMDB Puanı: 7.2/10

The Expendables 2 (2012)

Benzersiz bir film serisi olan The Expendables 2, 80’lerde ve hatta 90’larda ünlü olmuş bütün aksiyon filmi yıldızlarını bünyesinde bulunduran bir yapımdır. Serinin ikinci filminde seriye dahil olan Van Damme, adeta kadroyu tamamlıyor.

Tür : Aksiyon, Macera, Gerilim

: Aksiyon, Macera, Gerilim Oyuncular : Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Jason Statham

: Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Jason Statham IMDB Puanı: 6.6/10

En iyi Jean-Claude Van Damme filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Van Damme filminiz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.