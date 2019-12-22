Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Dream Daddy, baba rolünü üstlenerek dilediğiniz bir erkek karakteri canlandırabileceğiniz ve mutlu bir aile yaşantısı kurmak için çaba göstereceğiniz ilginç bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı erkek karakterlerden dilediğinizi seçerek kızınız ile mutlu bir yaşam sürmek ve çeşitli görevler üstlenerek yolunuza devam etmektir.

Oyunda bir kız çocuğu ve babasının macera dolu yaşamından bahsedilmektedir. Kızınızla birlikte taşındığınız yeni kasabaya uyum sağlamak için çaba gösterecek ve birçok arkadaş edineceksiniz. Kasabada yaşayan bekar insanlarla tanışarak mutlu birliktelikler kurabilir ve görevleri tamamlayarak farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Kendi stilinizi oluşturarak ilgi çekebilir ve daha fazla arkadaş edinebilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan Dream Daddy, oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen ve farklı konusu ile dikkat çeken benzersiz bir oyundur.