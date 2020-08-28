Drive Thru 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Şehirdeki en iyi fast food satıcısı olmaya hazır mısın? Müşteriler ayağına geliyor ve hızlı bir şekilde siparişleri hazırlayıp müşterilere sunabiliyorsun.

Patates kızartması, sandviç, pizza soğan halkası, dondurma veya donat... Bir şef gibi hepsini en iyi şekilde hazırlamalısın. Unutma müşteri memnuniyeti çok önemlidir. Siparişte istenenleri eksiksiz olarak yiyeceğe eklemelisin.

Oynaması kolay ve oldukça eğlenceli bir oyun. Grafikleri ve atmosferi ile oldukça gerçekçi tam bir şef gibi fast food yiyecekler hazırlıyorsunuz. Şehirdeki insanlar bu tarz yiyecekleri çok sevdikleri ve tükettikleri için sen de iyi paralar kazanacaksın. Hatta şehirdeki en çok işleyen esnaf olabilirsin.

Küçük bir esnaf olarak başlayacağın işe yaptığın yemeklerle büyük bir şef olarak devam edebilirsin. Bu eğlenceli serüvene katılmak isteyenler uygulamayı ücretsiz olarak mobil cihazlarına indirebilirler.