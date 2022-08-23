Android İçin En İyi Simülasyon Oyunları

Android cihazlar için en iyi simülasyon oyunları neler? Bu yazıda akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynanabilecek birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni oyunlar keşfedebilirsiniz.

Mobil oyunlar, artık hayal edebildiğimizin ötesine geçme seviyesine geldi diyebiliriz. FPS tarzı oyunlardan savaş oyunlarına, kule savunmalardan çiftlik kurma oyunlarına kadar pek çok tarzda oyunu marketlerde bulabiliyorsunuz. Bunlardan en eğlencelilerinden bir tanesi de simülasyon oyunları desek yanlış olmaz sanırım.

Simülasyon türündeki yapımlar, dünyanın her yerinde, her yaştan insanlar tarafından çok sevilerek tercih edilen tarzlardan bir tanesi. Bu oyunların amacı, bir durumun kontrolünü ele alarak tıpkı gerçek hayattaymış gibi kararlar vermek ve buna göre ilerlemek.

Sonuçta gerçek hayatta belki de hiçbir zaman tren ya da uçak kullanamayabilirsiniz fakat mobil cihazlarınız için geliştirilmiş bu oyunlarla hayallerinizdeki her şeyi yapabilmeniz mümkün.

Biz de bugün sizler için Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz simülasyon türündeki en başarılı yapımları bir araya getirdik. Kategorilerine göre ayırdığımız bu oyunlar, tarzlarının en iyileri. Siz de bu tarz yapımları seviyorsanız, listemize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Simülasyon Oyunları Listesi

Godus

The Sims

Pocket City

SimCity BuildIt

Goat Simulator

Farming Simulator 20

Infinite Flight Simulator

Flight Pilot Simulator 3D

RollerCoaster Tycoon Classic

Animal Crossing: Pocket Camp

Godus

Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan Godus isimli yapımda kendi yarattığınız bir gezegeni yönetiyorsunuz. Gezegende yer alan toprakları, coğrafi bölgeleri istediğiniz gibi şekillendirebilmeniz mümkün. Yangınlara neden olabilir, yeryüzüne meteorlar gönderebilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz.

The Sims

Hayat simülasyonu türündeki The Sims, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Karakter oluşturma, karakterin kişiliğini seçebilme, karakterin yaşayacağı evi tasarlama dahil olmak üzere pek çok şeyi yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra arkadaşlıklar kurabilir ve hatta parti düzenleyebilirsiniz.

Pocket City

Ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı sürüme sahip olan Pocket City'de Belediye Başkanı olarak şehri yönetiyorsunuz. Şehirde parklar inşa edebilir, sanayi bölgeleri oluşturabilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Başarılı bir oynanışa sahip olan oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilmeniz mümkün.

SimCity BuildIt

Electronic Arts tarafından sunulan SimCity BuildIt'te tıpkı Pocket City'de olduğu gibi bir Belediye Başkanı'nı kontrol ediyorsunuz ve şehri yönetiyorsunuz. Şehirde gökdelenler, parklar, köprüler ve daha fazlasını inşa edebilirsiniz. İnşanın yanı sıra şehirde yaşayan vatandaşların mutlu olmasını sağlamanız gerekiyor.

Hayallerinizdeki şehri kurabilme imkânı tanıyan oyunda diğer oyuncular ile ticaret yapabilir ve sohbet edebilirsiniz. Oyunu denemek istiyorsanız ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Goat Simulator

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan Goat Simulator isimli yapımda bir keçiyi kontrol ediyorsunuz. Coffee Stain Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Söz konusu yapım, Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirme sayısına sahip.

Farming Simulator 20

GIANTS Software tarafından sunulan Farming Simulator 20'de çiftçilik yapıyorsunuz. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebileceğiniz yapımda pek çok ekini hasat edebilirsiniz. Hasatın yanı sıra koyun, domuz ve inek gibi hayvanlarla ile ilgilenebilirsiniz.

John Deere, New Holland, Fendt, Valtra, Deutz-Fahr ve daha birçok ünlü tarım markaları tarafından sunulan makineleri kullanabilirsiniz. 100'ü aşkın gerçekçi araç ve aletin yer aldığı oyun çok kaliteli grafiklere sahip.

Infinite Flight Simulator

Çok başarılı oynanışa sahip olan Infinite Flight Simulator, çok popüler bir uçuş simülasyonudur. Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken yapımda pek çok uçak kullanabilirsiniz. Böylelikle heyecan verici bir deneyim elde edebilirsiniz. Eğer uçaklara ilgi duyuyorsanız söz konusu oyunda uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilmeniz mümkün.

Flight Pilot Simulator 3D

Çok başarılı bir uçuş simülasyonu olan Flight Pilot Simulator 3D isimli oyun çok kaliteli grafiklere sahip. Oyunda süper sonik jetlerden tek motorlu uçaklara kadar birçok uçağı kontrol edebilirsiniz. Eğlenceli ve zor görevleri ile dikkat çeken yapımda haritayı keşfedebilirsiniz. Oyunu oynayabilmek için internet bağlantısına gerek yok.

RollerCoaster Tycoon Classic

Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda oynanabilecek en başarılı yapımlardan bir tanesi olan RollerCoaster Tycoon Classic, kendi lunaparkınızı inşa edebileceğiniz çok popüler bir oyundur. Lunaparkları ve simülasyon türünü seven oyuncuların oldukça beğenilebileceği yapım, dünya çapında çok popüler durumda.

Animal Crossing: Pocket Camp

Nintendo tarafından sunulan Animal Crossing: Pocket Camp, tüm dünyada çok popüler yaşam simülasyonu oyunudur. Kamp hayatı yaşayabildiğiniz oyunda bir kamp alanı tasarlayabilirsiniz. 1000'den fazla mobilya ve 300 parça giysinin yer aldığı yapımda 100'ü aşkın hayvan bulunuyor. Oyunu indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda Android cihazlarda oynanabilecek en başarılı simülasyon oyunları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Euro Truck Simulator 2 hileleri yazımıza da göz atabilirsiniz.