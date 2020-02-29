Dunking Master, basket topunu sürükleyerek sepete atmaya çalıştığınız eğlenceli ve sürükleyici bir oyundur. Parmağınızla karakterinizi kontrol edebileceğiniz oyunda keyifli bir etki yer alıyor da diyebilirim.Topu sepete atmak için mücadele etmeniz gereken oyunda dikkatli de olmalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi sergilemeniz gerekiyor.

Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak nitelelendirebileceğim Dunking Master oyununda basket teması yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olduğunu da söyleyebilirim. Oldukça kolay kontrollerin yer aldığı oyunda bağımlılık yapıcı etki de yer almakta.

Dunking Master oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.