EBA uygulaması iOS işletim sistemli cihazlar üzerinden hem öğretmenlere hem de öğrencilere faydalı olacak içerikleri sizlere sunuyor.

Eğitim Bilişim Ağı olarak bilinen EBA, her sınıf seviyesine uygun ders içeriklerini bulabileceğiniz bir platform. Öğrenciler için okul dışında da derslerine çalışabilmeleri için haber, video, ses, görsel, kitap, dergi ve dokümanlar sunan uygulamada öğretmenler de öğrenciler için faydalı olacak materyalleri bulabiliyorlar.

Özel ders veya kursa gidecek durumu olmayan öğrencilerin işine yarayacağını düşündüğüm EBA uygulamasında, anlamadığınız derslerin konu anlatımlı videolarını akıllı telefonlarınızdan izleyebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere dağıtılan kitapların dijital versiyonunu da bulabileceğiniz EBA uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir, bulunduğunuz her yerden faydalı birçok içeriğe anında ulaşabilirsiniz.

Özellikler: