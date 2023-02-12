AFAD Gönüllüsü Nasıl Olunur? Başvuru Şartları Neler?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gönüllülük sistemine sahip. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur? Hazırladığımız yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

AFAD gönüllüsü, kendi isteği doğrultusunda, yardımlaşma ve dayanışma için bireysel çıkarlarını gözetmeden ve hiçbir maddi beklentisi olmadan yalnızca topluma yararlı olmak amacıyla afet ve acil durum öncesinde, esnasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlar. Peki, AFAD gönüllü sistemine başvurmak için hangi şartlar bulunuyor?

AFAD Gönüllüsü Olmak İçin Başvuru Şartları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında temel AFAD gönüllüsü, destek AFAD gönüllüsü ve uzman AFAD gönüllüsü olmak üzere üç farklı gönüllülük seviyesi bulunuyor. 15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olanlar temel AFAD gönüllüsü olabilir.

Temel AFAD gönüllüsü, afetlere dair temel kavramları bilen, tahliye, ilk yardım ve yangın konularında ön bilgi sahibi olarak farkındalık kazanmış ve AFAD gönüllülük sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlamış kişilerdir. 18 yaşını doldurmuş olan kişiler ise destek AFAD gönüllüsü eğitimlerine katılabilir.

Destek AFAD gönüllüleri sosyal yardım, arama ve kurtarma, ilk yardım ve yangın gibi konularda, acil durum ve afet durumlarında profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip, destek olmak istediği alana dair AFAD İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen yüz yüze eğitimleri başarıyla tamamlamış veya o alanda geçerli bir eğitimi olduğunu kanıtlayan kişilerdir.

AFAD gönüllüsü olmuş ve kendi alanında (haberleşme ve psikiyatri gibi) kariyere sahip olan uzman AFAD gönüllüleri, uygun zamanlarda gönüllü olarak katkı sunar. 18 yaşını doldurmuş olan gönüllüler uzman AFAD gönüllüsü olabilir.

AFAD Gönüllüsü Olma Adımları Neler?

AFAD gönüllülük sistemi sayfasını ziyaret edin.

"e-Devlet ile Başvur" butonuna basın.

"Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayın.

e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

Ekrandaki talimatları takip edin.

Başvuruyu tamamlayın.

Başvurunuz onaylandıktan sonra AFAD gönüllülük sistemine giriş yapın.

Eğitimleri tamamlayın.

Sınavları tamamlayın.

AFAD gönüllülük sistemine çok pratik bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak AFAD gönüllülük sistemi sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının gönüllülük sistemi web sayfasını açtıktan sonra "e-Devlet ile Başvur" yazısının yer aldığı butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda e-Devlet bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapabilmeniz için "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna basmanız gerekiyor. e-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan talimatları takip edin. Bu adımları uygulayarak başvuruyu tamamlayın.

Söz konusu adımları uyguladıktan sonra başvurunuzun onaylanmasını beklemeniz gerekiyor. Başvurunuz onaylandıktan sonra AFAD gönüllülük sistemi sayfasını tekrar ziyaret edin ve giriş bilgilerini yazarak "Giriş Yap" butonuna tıklayın. Hizmette ayrıca "e-Devlet ile Giriş" butonu da mevcut.

AFAD gönüllülük sistemi sayfası üzerinden giriş yaptıktan sonra hizmetin arayüzüne erişeceksiniz. Hizmetteki eğitimleri ve sınavları tamamlayın. Bu içeriklere "Eğitimlerim" ve "Sınavlarım" sekmelerinden ulaşabilirsiniz. Uzaktan eğitimlerin ardından yüz yüze eğitim başlayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

AFAD Gönüllüsü Olmak İçin Ne Gerekli?

15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olan tüm kişiler temel AFAD gönüllüsü olabilir. Gönüllü olabilmek için AFAD gönüllülük sistemi sayfasından başvuru yapılması gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş olan kişiler ise destek AFAD gönüllüsü eğitimlerine katılabilir.

AFAD Eğitim Sertifikası Nasıl Alınır?

Sertifika alabilmek için AFAD gönüllülük sistemi sayfasında yer alan eğitim içeriklerini tamamlamanız gerekiyor. Portalda bulunan dersleri tamamladığınızda adınıza hazırlanmış olan e-sertifikaya ulaşabilirsiniz.

AFAD Gönüllü Eğitimleri Ne Zaman?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD gönüllü eğitimlerinin hangi tarihler arasında düzenleneceğini resmi web sitesi üzerinden duyuruyor. Saha eğitimlerine katılabilmek için zorunlu online eğitimleri tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla uzaktan eğitim içerikleri tamamladıysanız AFAD'ın resmi sitesinden saha eğitim tarihlerini takip edebilirsiniz.

Bu yazıda AFAD gönüllüsü nasıl olunur sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Doğal afet durumunda oldukça önemli bir hizmet olan AFAD Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır sorularını cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.