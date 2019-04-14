Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Final Cut: Fade to Black, ilginç bulmacalar çözerek macera dolu serüvenlere atılabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Gerçekçi karakterleri ve etkileyici grafikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, esrarengiz cinayetlerde parmağı olan şüphelilerin izini sürmek ve görevleri tamamlamaktır. Ünlü film yıldızlarının sizden yardım istemesi üzerine iççinizdeki dedektifi açığa çıkartacak ve katilin peşine düşeceksiniz. Ürkütücü mekanlarda dolaşarak gizli nesnelerin yerlerini bulmalı ve ipuçlarına ulaşmalısınız. Böylece katilin izini yakalayabilir ve kim olduğunu bulabilirsiniz.

Oyunda yüzlerce gizli obje ve onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Bölümlerin her birinde bulmaca ve eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Bu oyunları başarıyla tamamlayarak ipucu kazanabilir ve doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda hizmet veren ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Final Cut: Fade to Black, sürükleyici bir macera oyunu olarak öne çıkıyor.