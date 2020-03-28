Android ve iOS kullanıcılarına oynaması ücretsiz olarak sunulan ve herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymayan Fireman Game rengarenk yapısı ile yüz binlerce oyuncuya ulaşmayı başardı.

Mobil platformda birbirinden güzel oyunlara sahip olan FM by Bubadu tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Fireman Game eğlenceli anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Birbirinden farklı görevler eşliğinde oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam eden yapım kitlesini de artırıyor.

Mobil oyun içerisinde insanları yangınlardan, sellerden, depremlerden kurtaracak, onları tehlikeli alanlardan uzaklaştıracak ve iyi olduklarından emin olmaya çalışacağız. Rengarenk ve HD kalitedeki grafik açıları eşliğinde gerçekçi bir itfaiyecilik deneyimi yaşayacağımız oyun da kolay kullanılabilir bir arayüz olacak.

Günümüze kadar 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım ücretsiz yapısı ile her kesimden kitleye hitap etmeye devam ediyor.