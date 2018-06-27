Gaziantep Kart uygulaması ile iOS cihazlarınızdan tüm ulaşım ihtiyaçlarınızı kolayca giderebilmeniz mümkün.

Teknolojiye ayak uyduran kentlerden biri olan Gaziantep, ulaşım ağını akıllı telefonlara entegre ederek vatandaşlara önemli ölçüde kolaylık sağlıyor. Şehir içi ulaşım kartları için bakiye sorgulama, online yükleme ve yükleme noktaları gibi bilgileri gösteren uygulamada, NFC uyumlu cihazlarınızdan temassız biniş özelliğini de kullanabiliyorsunuz.

Cihazınızın konum özelliğini etkinleştirdikten sonra harita üzerinden size en yakın durakları gösteren Gaziantep Kart uygulamasında hat, durak veya konum araması yapabiliyor, otobüslerin geliş saatini ve hareket saatini de inceleyebiliyorsunuz. Gideceğiniz noktaya rota çizerek en uygun alternatifleri sunan Gaziantep Kart uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri