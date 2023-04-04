Yeni Yerler Keşfedebileceğiniz En İyi 9 Seyahat Uygulaması

Yolculuk yapmaktan keyif alan kişiler için seyahat uygulamaları oldukça kullanışlıdır çünkü bu hizmetler, gezi sürecini daha kolay hâle getirir. Peki, alanında en başarılı hizmetler hangileri? Bu yazıda Android ve iOS cihazlarda kullanılabilecek başarılı uygulamaları sıraladık.

Yeni şehirler keşfetmek için hazırsanız ama nereden başlayacağınıza dair bir fikriniz yoksa hiç endişe etmeyin. Hazırladığımız rehberde, yeni yerler keşfetmenizde yardımcı olacak seyahat uygulaması önerilerinde bulunduk.

Seyahat Uygulamaları Listesi

Spotted by Locals

RunGo

Meetup

Skyscanner

Skratch

Wanderlog

Instagram

Apple Maps

Google Haritalar

Spotted by Locals

Dünya çapında çok sayıda şehir için rehber niteliği sunan seyahat uygulaması Spotted by Locals'ta bulunduğunuz şehirde ya da gideceğiniz şehirde bulunan yerel halk tarafından hazırlanmış tavsiyeleri görebiliyorsunuz. Herhangi bir şehirde mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden haberdar olmak için mutlaka denemenizi öneriyoruz.

RunGo

Hem spor hem de gezmeyi bir araya getiren RunGo uygulamasında, ziyaret ettiğiniz şehirdeki insanlar tarafından oluşturulan rotaları takip ederek hem spor yapabiliyor hem de yol üzerinde görmeniz gereken yerleri keşfedebiliyorsunuz.

Meetup

Konum tabanlı olarak çalışan Meetup uygulaması ile çevrenizdeki kişilerin hangi etkinliklere katıldıklarını görebiliyor ve aynı etkinliğe katıldığınız kişilerle arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Bunun yanında, etkinlik türü olarak arama da yapabileceğiniz uygulamada yeni arkadaşlıklar kurabilmeniz mümkün.

Skyscanner

Dünya çapında çok büyük bir popüleriliğe sahip olan Skyscanner, seyahatlerinizi planlayabilmenize olanak tanıyor. Hizmet üzerinden uçuş, otel ve araç kiralama işlemlerinin fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Dolayısıyla seyahat etmeden önce uygun fiyatlı otelleri, uçak biletleri gibi bilgileri öğrenebilirsiniz.

Skratch

Yapılacaklar listesi oluşturabilmenizi sağlayan Skratch sayesinde gezileri planlayabilmeniz mümkün. Uygulamada ayrıca ziyaret ettiğiniz ülkeleri ve şehirleri harita üzerinde işaretleyebilmeniz de mümkün. Ziyarete ettiğiniz yerlere ait fotoğraflarınızı ve videolarınızı yükleyebilirsiniz.

Wanderlog

Arkadaşlarınızla birlikte gerçek zamanlı olarak iş birliği yapabilmenize imkân tanıyan Wanderlog üzerinden seyahat planlayabilir ve oluşturduğunuz planları kolayca takip edebilirsiniz. Hizmet ayrıca kişiselleştirilmiş öneriler almanıza da olanak sağlıyor.

Instagram

Instagram’ı bir seyahat yardımcısı olarak kullanmayı hiç düşündünüz mü? Cevabınız hayır ise anlatacağımız adımları izleyebilirsiniz. Uygulamayı başlattıktan sonra Arama butonuna dokunun ve arama çubuğunun hemen altındaki butonlardan Yerler’i seçin.

Arama çubuğuna ise istediğiniz ülkeyi veya şehri yazarak popüler veya yeni fotoğraflara göz atabilirsiniz. Karşınıza çıkacak olan fotoğrafların büyük bir kısmı selfie’ler olsa da, oraya ait görülmesi gereken yerleri ve kullanıcı notlarına da rastlayabilirsiniz.

Apple Maps

Gezi uygulamaları listesinden bahsetmişken Apple Haritalar ve Google Haritalar’a değinmemek olmaz. Apple Maps uygulamasında kafeler vb. yerler için arama yapabilir ve aynı zamanda tavsiyelere de ulaşabilirsiniz. Uygulama üzerinden ayrıca yol tarifi de alabilirsiniz.

Google Haritalar

En iyi navigasyon uygulamaları arasında yer alan Google Haritalar’ın keşfetme bölümünde etrafınızda bulunan mekanları kolayca görebilir ve aynı zamanda yol tarifi alabilirsiniz. Konum özelliğini aktifleştirdikten sonra arama çubuğuna bir şeyler yazmanız yeterli oalcaktır.

Bu yazıda seyahat uygulamaları listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı seyahat uygulaması hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.