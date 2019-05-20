Göztepe taraftarları için geliştirilen Göztepe Mobil uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızda da takımınıza dair tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

İzmir’in köklü spor külüplerinden Göztepe Spor Kulübünün resmi uygulaması, takım taraftarlarının merak ettikleri her şeye ulaşabilmelerini kolaylaştırıyor. Maç öncesi ve sonrasındaki gelişmeleri anlık olarak takip edebileceğiniz Göztepe Mobil uygulamasında, ligteki puan durumunu da güncel olarak görüntüleyebilirsiniz. Takımınızın hafta hafta hangi takımlarla karşılaşacağını da uygulama üzerinden takip edebilmeniz mümkün.

Takım kadrosunu da görüntülemenize olanak tanıyan Göztepe Mobil uygulamasında karşılaşmalar, idmanlar ve diğer anlardan oluşan fotoğraf galerileri ve videoları da bulabilirsiniz. Eğer siz de takımınızı yakından takip etmek istiyorsanız, Göztepe Mobil uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.