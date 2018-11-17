Helix Dunk, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zevkli bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden eğlenceli sahnelerin yer aldığı oyunda bölümleri geçmek için mücadele ediyor ve keyifli anlar yaşayabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda engellerin üstesinden geliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Çember boyunca yukarı doğru tırmanmanız gereken oyunda birbirinden zorlu seviyeleri de tamamlamanız gerekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Bir takım özel güçlerin de sahibi olabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Engeller üzerinden atlayarak puanlar kazanabileceğiniz Helix Dunk oyununu sakın kaçırmayın.

Helix Dunk oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.