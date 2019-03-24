Macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen Hidden Objects-Maze: The Broken Tower, ürkütücü bir apartmanda dolaşarak çeşitli objeleri araştırabileceğiniz ve kayıp insanların izlerini sürebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Ürpertici sahneleri ve kaliteli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, terk edilmiş lüks bir binada araştırmalar yaparak gizli nesnelere ulaşmak ve görevleri tamamlamaktır. Oyunda, büyük bir apartmanda gerçekleşen esrarengiz olayların arkasında yatan gizemleri çözmek için dedektif rolüne bürünecek ve sırları açığa çıkaracaksınız. Aniden ortadan kaybolan apartman sakinlerini bulmak için macera dolu bir serüvene atılacak ve ipuçları toplayarak olayları aydınlatacaksınız.

Oyunda birçok şüpheli karakter ve sayısız gizli obje bulunmaktadır. Olayları çözmek için ihtiyacınız olan ipuçlarına, bulmaca ve eşleştirmeler yaparak ulaşabilirsiniz. Bu sayede görevleri tamamlayabilir ve farklı mekanların kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Hidden Objects-Maze: The Broken Tower, maceraya doyabileceğiniz eşsiz bir oyundur.