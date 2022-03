Oyunculara Göre En İyi 10 PS4 Oyunu

Tüm zamanların en iyi PS4 oyunlarının hangileri olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu listemizde oyunculara göre en iyi 10 PS4 oyunu ile karşınızdayız. PS5'e geçiş yaparsanız, bu en iyi PS4 oyunlarını, geriye dönük uyumluluk sistemi sayesinde de oynayabilirsiniz. Haliyle bu liste en iyi PS5 oyunlarının temel omurgasını da oluşturuyor. Hatta bu listede yer alan birçok oyunun PS5'te PS Plus abonelerine sunulan PlayStation Plus Collection'a dahil edilmiş olduğunu göreceksiniz. PlayStation Plus üyeleri PlayStation Plus Collection üzerinden bu harika oyunları ücretsiz olarak indirip oynayabilir. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan tüm zamanların en iyi PS4 oyunlarına gelin hep beraber göz atalım.

En İyi PS4 Oyunları Neler?

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto V

Persona 5 Royal

The Last of Us Remastered

God of War

The Last of Us Part II

Persona 5

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Uncharted 4: A Thief's End

Journey

Red Dead Redemption 2

Metascore: 97

Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption'ın yaratıcıları tarafından geliştirilen Red Dead Redemption 2, Amerika'nın acımasız kalbindeki destansı bir yaşam hikayesini ele alıyor. Oyunun geniş ve atmosferik dünyası, aynı zamanda yepyeni bir çevrimiçi çok oyunculu deneyim için de temel sağlıyor. Vahşi Batı döneminin sonu geldi. Batıdaki Blackwater kasabasında bir soygun kötü bir şekilde ters gidince, Arthur Morgan ve Van der Linde çetesi kaçmak zorunda kalır. Federal ajanlar ve ülkedeki en iyi ödül avcıları peşlerinden koşarken, çete hayatta kalabilmek için Amerika'nın engebeli kalbinde yol almak, soymak, çalmak ve savaşmak zorundadır. Derinleşen iç çatlaklar çeteyi parçalamakla tehdit ederken, Arthur kendi idealleri ile kendisini yetiştiren çeteyle sadakati arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

Grand Theft Auto V

Metascore: 97

Genişleyen, güneşe batmış Los Santos metropolü, bir zamanlar medya dünyasının zirvesinde olan, şimdi ekonomik sıkıntı ve en düşük ortak paydalı gerçeklik zamanında güncel kalmak için mücadele eden kendi kendine yardım koçları, yıldızları ve C-List ünlüleriyle dolu. Genç bir dolandırıcı, eski bir banka soyguncusu ve acımasız bir psikopat. Başları büyük dertte. Başta birbirleri olmak üzere hiçkimseye güvenmedikleri bir şehirde hayatta kalabilmek için tehlikeli bir dizi soygun gerçekleştirmek zorundalar.

Persona 5 Royal

Metascore: 95

Ödüllü seri Persona'nın evreninde yer alan Persona 5 Royal'de yepyeni bir RPG deneyimine hazırlanın. Joker'in maskesini takın ve Phantom Thieves of Hearts'a katılın. Modern toplumun zincirlerinden kurtulun ve yozlaşmışların zihinlerine sızmak ve onların yollarını değiştirmelerini sağlamak için büyük soygunlar gerçekleştirin. Persona 5 Royal yeni karakterler, sırdaşlar, hikaye derinliği, keşfedilecek yeni yerler ve yeni alanlara gizlice erişim yerleriyle dolu. Persona 5 Royal benzersiz bir görsel stil sunuyor ve ödüle aday gösterilen besteci Shoji Meguro yepyeni bir film müziği ile Persona 5 Royal'e geri döndü.

The Last of Us Remastered

Metascore: 95

The Last of Us, PlayStation 4 için yeniden elden geçirildi. Şimdi 1080p çözünürlükte ve daha yüksek çözünürlüklü karakter modelleri, iyileştirilmiş gölgeler ve ışıklandırmanın yanı sıra başka oyun geliştirmelerine de sahip. Bir pandeminin bilinen uygarlığı kökten değiştirmesinden 20 yıl sonra, enfekte olmuş insanlar vahşileşiyor ve hayatta kalanlar yiyecek ve silah için birbirlerini öldürüyor; ellerine ne geçerse geçsin. Bu acımasız evrende hayatta kalan Joel, 14 yaşındaki bir kızı, Ellie'yi baskıcı bir askeri karantina bölgesinden kaçırmak için işe alınır ancak küçük bir iş olarak başlayan şey kısa sürede ABD'de acımasız bir yolculuğa dönüşür.

God of War

Metascore: 94

Olympus tanrılarına karşı intikamını çok geride bırakan Kratos, şimdi İskandinav tanrılarının ve canavarların topraklarında yaşıyor. Bu acımasız, affetmeyen dünyada hayatta kalmak için savaşması ve oğluna da aynı şeyi yapmasını öğretmesi gerekiyor. Saygısını kazanmaya kararlı bir oğlunun akıl hocası ve koruyucusu olan Kratos, kendisini uzun zamandır tanımlayan öfkeye hakim olmak için beklenmedik bir fırsatla karşı karşıya. Oğluna aktardığı karanlık soyu sorgulayarak, geçmişinin eksikliklerini telafi etmeyi umuyor. Iskandinav irfanının evcilleşmemiş ormanları, dağları ve krallıkları içinde yer alan God of War, kendi yaratıklar, canavarlar ve tanrılar panteonunu içeren tamamen yeni bir ortama sahip.

The Last of Us Part II

Metascore: 93

Salgın sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tehlikeli yolculuklarından beş yıl sonra, Ellie ve Joel Jackson, Wyoming'e yerleştiler. Gelişen bir hayatta kalanlar topluluğu arasında yaşamak, enfekte ve diğer, daha çaresiz hayatta kalanların sürekli tehdidine rağmen, onlara barış ve istikrar sağladı. Şiddetli bir olay bu huzuru bozduğunda, Ellie adaleti yerine getirmek ve intikam almak için amansız bir yolculuğa çıkar. Sorumluları birer birer avlarken, eylemlerinin yıkıcı fiziksel ve duygusal yansımalarıyla da karşı karşıya kalır. En iyi hikayeye sahip oyunlardan biri olarak karşımıza çıkan The Last of Us Part II'yi mutlaka deneyimlemenizi öneririm.

Persona 5

Metascore: 93

Tipik şehir lisesi hayatının cilasının altında, bir grup genç, gizemli ikinci kişiliklerini, "hayalet hırsız" yanlarını maskeler. Onlar kim? Neden böyle giyiniyorlar? Motifleri nelerdir? Ve... neden takip ediliyorlar? Persona 5, RPG türüne yeni bir dokunuş getiriyor. Kahramanımız ilk bakışta sakin ve iyi huylu görünüyor, ancak "hayalet hırsız" kılığına girdiğinde tamamen farklı bir izlenim veriyor. Bu, yol boyunca dramatik bir şekilde büyüyen genç uyumsuzlardan oluşan bir ekibin yaşadığı vahşi maceraların bir açıklaması. Shujin Lisesi'ne devam ederken, kahramanlarımızın her biri kendine özgü kişiliği ve çekiciliği olan birkaç kişiyle karşılaşacak. Şehirdeki okul hayatı sürprizlerle ve ilginç olaylarla dolu. Sıradan bir öğrenci olarak yaşayan kahramanlarımız için kesinlikle eğlenceli bir yıl olacak.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metascore: 93

Giriş bölümü METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES'un ardından, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, serinin kahramanı Big Boss'un (diğer adıyla Snake) hikayesini izleyerek Metal Gear Solid V deneyimini sonlandırıyor.

Uncharted 4: A Thief's End

Metascore: 93

Uncharted 3 olaylarından 3 yıl sonrasını ele alan Uncharted 4'te Nathan Drake, görünüşe göre servet avcılığı dünyasını geride bırakmış. Ancak Drake'in erkek kardeşi Sam, kendi hayatını kurtarmak için ondan yardım isteyip Drake'in karşı koyamayacağı bir macera teklif ettiğinde, maceranın başlaması uzun sürmez. Kaptan Henry Avery'nin uzun zamandır kayıp olan hazinesini arayan Sam ve Drake, Madagaskar ormanlarının derinliklerindeki korsan ütopyası Libertalia'yı bulmak için bir yolculuğa çıkarlar. Uncharted 4: A Thief's End, Avery'nin servetini aramak için dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları orman adaları, kentsel şehirler ve karla kaplı tepelere götürecek.

Journey

Metascore: 92

Ödüllü flOw & Flower'ı geri getiren öncüler, geleneksel oyun geleneklerine meydan okuyan başka bir oyunla geri döndüler. Daha ciddi bir tonda egzotik bir macera olan Journey, TGC'lere çevrimiçi bir macera deneyiminin benzersiz vizyonunu sunuyor. Bilinmeyen bir dünyada uyanan oyuncular, yol boyunca eski, gizemli bir uygarlığın tarihini keşfederken, geniş ve hayranlık uyandıran bir manzarada yürüyecek, süzülecek ve uçacaklar. Journey'in çevrimiçi oynanışa yenilikçi yaklaşımı, oyuncuları zaman zaman yollarının kesiştiği yabancılarla bu ortamı keşfetmeye teşvik ediyor. Oyuncular birlikte seyahat ederek, hatırlayacakları ve başkalarıyla tartışacakları otantik anlar yaratarak deneyimi yeniden şekillendirebilirler.

Peki siz en iyi PS4 oyunları listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.