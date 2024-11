Oynamaktan Asla Sıkılmayacağınız En İyi Kule Savunma (Tower Defense) Oyunları

Günümüzde pek popüler olmayan, daha niş bir kitleye hitap eden bir tür olan Tower Defense (kule savunma) oyunları son derece keyifli yapımlardır. Daha sakin ve düşünerek oynamanız gereken, stratejik derinliği bulunan bu oyunlar artık eskisinden çok daha farklı. Pek çok farklı oyun türü ile harmanlanan Tower Defense, son derece özel oyunlara sahip. Gelin sizler için en iyi kule savunma oyunlarına bir bakış atalım.

En İyi Kule Savunma (Tower Defense) Oyunları

Sanctum

Sanctum, Tower Defense türü ile FPS’i birleştiren bir oyun olarak diğer tüm yapımlardan ayrılıyor. Coffee Stain Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyun farklı bir Tower Defense oyunu arayanlar için ideal.

Mindustry

Mindustry; Tower Defense, kaynak yönetimi, otomasyon ve üs inşa etme oyunlarının bir karışımı olarak son derece farklı bir işe imza atmış. En iyi otomasyon oyunlarından biri olan Mindustry, uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz zorlu ve bir o kadar da eğlenceli bir oyundur.

Bloons TD 6

Kule savunma oyunları içerisindeki belki de son zamanların en çok bilinen yapımlarından biri olan Bloons TD 6 bu listenin olmazsa olmazı. Renkli yapısı, çok oyunculu ve eşli oynanabiliyor oluşu ile pek çok kişinin ilk tercihi olan Bloons TD 6 bu türe yeni başlayanlar için de ideal.

Legion TD 2

Çok oyuncu odaklı yapısı ve PvP yönü ile öne çıkan bir Tower Defense oyunu olarak Legion TD 2’nin tek kişilik modu da bulunmakta. Eğer kendinize çok güveniyorsanız ve diğer insanlarla kapışmak istiyorsanız Legion TD 2’ye muhakkak bir göz atın.

Kingdom Rush

En popüler kule savunma oyunlarından biri olan Kingdom Rush özellikle de mobil platformlarda harika çalışan bir yapım. PC’de de oynanabiliyor olması Kingdom Rush’ı eşsiz kılıyor. Kingdom Rush’ın pek çok oyunu bulunuyor. Neredeyse hemen hemen hepsi çok iyi oyunlar. İlginizi çeken herhangi bir Kingdom Rush oyununu indirerek dilerseniz telefonunuzda dilerseniz de bilgisayarınızda bu oyunu oynayabilirsiniz.

The Riftbreaker

Kule savunması öğeleri içeren bir diğer oyun ise The Riftbreaker. Kendi üssümüzü oluşturduğumuz bu oyunda sürekli üssümüze saldırılar gerçekleştiriliyor. Sadece kule inşa etmekle kalmıyor, kullandığımız mecha sayesinde direkt olarak aksiyonun içine de dalabiliyoruz. Aksiyon ile kule savunması türünü birleştiren bu yapım farklı bir tecrübe arayanlar için ideal.

Orcs Must Die! 3

TPS ve kule savunma türünü harmanlayan Orcs Must Die serisinin her oyunu çok güzeldir. Kimileri eski oyunları daha çok sevse de içerik genişliğinden ve görsel kalitesinden ötürü Orcs Must Die! 3 bu listede yer alıyor. Tower Defense oyunu seven pek çok kişinin duymuş ya da görmüş olabileceği bu oyun pek çok farklı oyuna da ilham kaynağı oldu.

Plants vs. Zombies

Mobil platformların yükselişe geçmesi ile birlikte bir dönem hemen hemen her telefonda bulunan “o oyun” olan Plants vs. Zombies kule savunma türünü pek çok insana tanıttı. Günümüzde pek çok kişinin oynadığı ilk kule savunma oyunu olan Plants vs. Zombies hem PC’de hem de mobil platformlarda oynanabilir.

Castle of Alchemists

Listede bir Türk oyunu da var. Özellikle Orcs Must Die! serisinden etkilenen Castle of Alchemists piksel grafiklere sahip, üstten görünüşlü bir aksiyon ve Tower Defense oyunu. Haritanın kritik noktalarına tuzaklar yerleştirip kuleler kurduğumuz bu oyunda düşmanlar ile de savaşıyoruz. Aksiyon dozu yüksek bir oyun arıyorsanız, Castle of Alchemists’e muhakkak bir göz atın.

Element TD 2 - Tower Defense

Güçlü elementler kullanarak eşsiz kuleler inşa edebildiğimiz bu oyun görsel olarak da dikkat çekici bir yapım. Esasında bir WarCraft 3 oyun modu olan bu yapım Tower Defense türünün en eski örneklerinden biridir. Eğer zamanında WarCraft 3 oynadıysanız ve bu isme aşinaysanız, Element TD 2 ile çok daha modern ve keyifli bir oyuna dalış yapabilirsiniz.

En iyi kule savunma (tower defense) oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce hiç bu türde bir oyun oynadınız mı? Listemizdeki favori kule savunma oyununuz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.