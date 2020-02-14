Hobbi, yapmayı sevdiğiniz şeyleri belgelemenize ve hatırlamanıza yardımcı olmak istiyor. Hobilerinizin fotoğrafını birleştirerek bir konuda ne kadar uzmanlaştığınızı görün.

Üzerinde çalıştığınız projelerin ve yapmayı sevdiğiniz etkinliklerin fotoğraflarını kaydedin. Pişirme, resim, tablo, sanat ve el işleri, fitness veya ev dekorasyonu gibi kişisel zevklerinizi fotoğraflarını çekip koleksiyon haline getirin. Fotoğraflarınızı görsel koleksiyonlar halinde düzenleyin ve zaman içinde kaydettiğiniz ilerlemeyi görün.

Hobinizde ne kadar ileriye gittiğinizi gördüğünüz zaman kendinizi şaşırtabilirsiniz. Ayrıca başarılarınızı sadece kendinize saklamayın. Videolar oluşturun ve arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşın.

Hobbi, Facebook'a bağlı olarak deneysel ürünler ortaya koyan NPE ekibi tarafından inşa edildi.