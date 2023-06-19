iPhone ve Android'de Instagram Önbellek Temizleme Nasıl Yapılır?

Instagram önbellek temizleme işlemi, sosyal medya uygulamasında meydana gelen bazı problemlerin çözülmesine yardım eder. Bu sebepten ötürü bir sorunla karşı karşıya kalındığında başvurulan yöntemler arasında söz konusu yöntem de yer alır. Önbelleği temizlemek ayrıca depolama alanında boş yer de açar.

Mobil cihazınızda yüklü olan görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması ile ilgili bazı problemler meydana geldiyse ve bu nedenden ötürü önbellek dosyalarını temizlemek istiyorsanız yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Peki, Instagram önbelleği nasıl temizlenir?

Android Cihazda Instagram Önbellek Temizleme Adımları

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği temizle" seçeneğini seçin.

Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine olanak tanıyan sosyal medya uygulamasında önbelleği temizlemek için öncelikle mobil cihazınızın ayarlar sayfasını ziyaret edin. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar kategorisini açın.

Uygulamalar kategorisinde cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalar listelenecektir. Liste üzerinden görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını seçin. Bunu yaptığınızda "Bildirimler", "İzinler", "Mobil veri" ve "Pil" gibi çeşitli bölümler göreceksiniz. Bunlar arasından "Depolama" bölümüne girin.

"Önbelleği temizle" seçeneğini seçin. Bu adımı uyguladığınız takdirde kısa süre içerisinde önbellek dosyaları silinecektir. "Depolama" bölümünde önbelleğin toplamda ne kadar yer kapladığını da öğrenebilmeniz mümkün.

iPhone'da Instagram Önbelleği Nasıl Temizlenir?

iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda önbelleği temizlemek için uygulamayı silip yeniden yüklemek gerekiyor. Dolayısıyla Android'deki gibi yalnızca önbellek temizlenemiyor. Eğer iPhone'da Instagram'ın önbelleğini temizlemek istiyorsanız sosyal medya uygulamasını silebilir ve ardından tekrar yükleyebilirsiniz.

iPhone'da Instagram'ı silmek için uygulama simgesinin üzerine basılı tutabilir ve ardından kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bir süre sonra uygulama telefondan kaldırılacaktır. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra yükleme işlemini yapabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Instagram'ın Önbelleği Temizlenir?

Oturum açma sorunu

Gönderi paylaşamama sorunu

Depolama alanı problemleri

Uygulamada performans sorunları

Sosyal medya hizmetinde hesabınıza giriş yaparken sorun yaşıyorsanız, gönderi paylaşamıyorsanız, depolama alanında yeterli miktarda boş alan kalmadıysa, uygulamada performans sorunları ile karşı karşıya kalıyorsanız veya farklı bir problem varsa önbelleği temizlemeyi deneyebilirsiniz.

Bu yazıda en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da önbelleğin nasıl temizleneceğini açıkladık. Android ya da iPhone üzerinden söz konusu adımları uygulayarak işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.