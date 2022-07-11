Dünyada belki de binlerce sosyal medya uygulaması bulunmakta. Fakat bunların her biri popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer almamaktadır. Rusyada en çok kullanılan VK sitesi nedir, nasıl kullanılır? Sizler için yazdık.

VK uygulaması bir Facebook benzeri sosyal medya uygulamasıdır. Dünyada pek bilinmesede Rusya vatandaşları tarafından oldukça fazla kullanılmakta. Facebook'tan 2 yıl sonra yani 2006 yılında kurulan VK’nın birçok özelliği bulunmaktadır.

VK Platformu çoğu sosyal medya platformları aksine Amerika'dan değil Rusya'dan çıkmıştır. Günümüzde veri güvenliği için her ülke kendi medyalarını kullanmakta ve bir nevi haklılık payı bulunmaktadır. Çünkü farklı ülkelerden çıkan sosyal medya platformları veri sızdırma gibi dezavantajları bulunmakta. Bunun VK uygulaması içinde geçerli söylemekte fayda var her platform, uygulama hacklenebilir veya kendileri verileri işleyebilir

Tarihte bunun örneği Cambridge Analytica ve Facebook tarafında olmuştur. Söylenenlere göre ABD seçimleri Facebook verileri sayesinde manipüle edildi.

VK’nın Özellikleri Neler?

Tıpkı Facebook gibi hikaye, fotoğraf, video ve gruplar oluşturabileceğiniz uygulama, insanların sosyalleşmesi için her şeyi bulundurmaktadır. VK uygulaması App Store ve Google Play mağazalarında da mevcuttur. Android tarafında 500 milyondan fazla indirmeye aşan sosyal medya platformu milyonlarca şarkı ve podcast içeriyor. Arkadaşlarınız ile Grup aramaları yapabileceğiniz tıpkı Instagram reels gibi clipler izleyebileceğiz ve çekebileceğiniz platform sizin için müzikler de önerebiliyor.

VK Nasıl Kullanılır?

Üye olmak için vk.vom sitesine gidin.

Üye olduktan sonra profil bilgilerinizi doldurun.

Platformda takip etmek istediğiniz kişileri ve grupları takip edin.

Şimdi VK platformunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Yukarıda görüldüğü üzere VK platformunun Facebook'dan pek de farkının olmadığını göreceksiniz. VK uygulaması kimileri tarafından hiç duyulmasada dünya üzerinde pek çok kullanıcı aktif halde severek kullanmakta.

Bu içeriğimizde sosyal medya platformlarından olan VK nedir, nasıl kullanılır? Gibi sorulara yanıt verdik. Sizler VK kullanıyor musunuz VK uygulamasını Facebook’un yerine tercih edermiydiniz? Yorumlarda görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.