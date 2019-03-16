Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Hunt Cook: Cath and Serve, onlarca farklı hayvanı avlayabileceğiniz ve lezzetli et yemekleri pişirebileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, başrolde yer alan aşçı karakterini yöneterek çeşitli hayvanlar avlamak ve müşteriler için enfes et yemekleri hazırlamaktır. Avlanırken işinizi kolaylaştıracak bir av köpeği ve tüfek bulunmaktadır. Köpeğiniz hayvanları kovalarken onları avlamalı ve bir an önce derilerini yüzmelisiniz. Eşsiz tasarımı ve farklı konusu ile eğlenceye doyacağınız stres giderici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda tavuk, tavşan, geyik, kuş ve daha birçok farklı av hayvanı bulunmaktadır. Restoranınıza gelen müşterilerin istediği hayvanı avlayarak çeşitli yemekler yapmalı ve size verilen görevleri yerine getirmelisiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve çeşitli objelerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz Hunt Cook: Cath and Serve, keyifli dakikalar geçirebileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.