Ray Tracing (Işın İzleme) Nedir?

Işın izleme teknolojisinin ismi ilk kez Nvidia RTX 2000 ekran kartlarıyla duyuldu. Daha sonra ışın izleme teknolojisi ismini AMD ile duymaya devam ettik. Devamında AAA oyunlarıyla birlikte ray tracing ismini daha çok duyar hale geldik.

Peki ray tracing, bir diğer ifadeyle ışın izleme nedir? Gelin birlikte inceleyelim.

Işın İzleme Nedir?

Işın izleme teknolojisi, ışığın gerçek dünyadaki hareketi gibi görüntü oluşturmaktadır. Işığın ışınları gerçekte bir ışık kaynağı üzerinden çıkmaktadır. Bu sayede nesneleri aydınlatır.

Işık, şeffaf şekildeki nesnelerin içerisinden geçmektedir ya da nesnelere yansımaktadır. Yansıma yapan ışık da kameranın merceğine veya göze çarpmaktadır. Belirttiğimiz bu husus bilgisayar üzerindeki grafiklere aktarıldığında ışın izleme olayı ortaya çıkıyor.

3D görüntü ile oyunlarda hem yansımalar hem de gölgeler belirli düzen çerçevesinde ilerlemektedir. Işın izleme teknolojisi ile 3D görüntü ve oyunlardaki yansımalarla gölgeler gerçekçi hale getirilir.

Bunun için ekran kartları üzerine ışın izleme özelliği entegre edilmiştir. Böylelikle 3D görüntülerindeki gölgelerle yansımalarda gerçekle birebir hesaplanmaktadır.

Ray Tracing (Işın İzleme) Teknolojisi Destekli Oyunlar Nelerdir?

Fortnite

Control

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Quake II RTX

Minecraft

Shadow of the TombRaider

Crysis Remastered

Battlefield V

1- Fortnite

Battle Royale türündeki Fortnite oyunu, piyasa çıktığı günden beri adından söz ettirmeye devam ediyor. People Can Fly ve Epic Games'in geliştirdiği oyun 25 Temmuz 2017 yılında oyun severlerle buluştu. Milyonlarca oyuncuya sahip olan nişancı oyunu, ışın izleme teknolojisiyle daha çok dikkat çeker hale gelmiştir. Oyun hayatta kalma teması üzerine tasarlanmıştır.

2- Control

Remedy Entertainment’in geliştirdiği Control oyununda, ışın izleme teknolojisi ilk kez tanıtıldı. Işın izleme teknolojisine dair her detay bu oyunda kullanılmıştır. Remedy Entertainment'in geliştirdiği oyun, macera ve aksiyon türündedir. 27 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanmıştır. ABD'nin hükümet gizli servisi Federal Kontrol Bürosu'nun çevresinde oyun konusu geçiyor.

3- Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty’in 2019 yılında yayınlanan Modern Warfare serisi, Infinitiy Ward tarafından geliştirilmiştir. Call of Duty'in 16. serisidir. Birinci şahıs nişancı video oyunu olan Modern Warfare serisi, 25 Ekim 2019 tarihinde Call of Duty severlere sunuldu. Oyun gerçekçi şekilde oluşturulmuştur. İngiliz SAS güçleri ve CIA subayının Ruslarla savaşması oyunda konu edilmiştir.

4- Quake II RTX

1997 yılında ilk defa piyasaya sürülen Quake II, yeni sürümüyle de adından çok söz ettiriyor. Quake II RTX'te gölgeler ve yansımalarla oyun daha sürükleyici hale gelmiş. Oyunun grafikleri de başarılı şekilde dizayn edilmiş. Güncellenen haliyle oyun aksiyon ve maceranın hakkını tam anlamıyla veriyor.

5- Minecraft

Sandbox ve hayatta kalma oyunları içerisinde yer alan Minecraft oyunu, Markus Alexej Persson tarafından geliştirilmiş. 2011'de piyasaya sürülen oyunu 2014'te Microsoft satın aldı. 3 boyutlu voxel grafiklerden oluşan oyunda oyuncular, bloklar üzerinden tasarım yapabiliyor.

6- Shadow of the TombRaider

Eidos - Montreal'in geliştirmiş olduğu Shadow of the TombRaider oyunu, 2018 yılında yayınlandı. Macera ve aksiyon türündeki video oyununda, Lara Croft'un Paititi'ye giderek Trinity'le savaşması konu edilmiştir. Ayrıca Lara Croft, Maya kıyametini de durdurmaya çalışıyor.

7- Crysis Remastered

Crysis Remastered, birinci şahıs nişancı oyunudur. Crytek'in geliştirdiği oyun, 18 Eylül 2020 yılında yayınlandı. Yayınlandığı tarihten itibaren Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Işın izleme teknolojisinin entegre edildiği oyunun ikinci versiyonu çok sürükleyici hale gelmiştir. Oyunun birinci ve ikinci versiyonu arasında büyük fark var.

8- Battlefield V

Battlefield V oyunu, Ea Dice tarafından geliştirilmiştir. Birinci şahıs nişancı video oyunu olan Battlefield V, 20 Kasım 2018 yılında bekleyenleriyle buluşturuldu. Bu oyun, Battlefield'in 16. serisidir. Oyunda II. Dünya Savaşı'nda meydana gelen birçok farklı olay ele alınmıştır.

Işın izleme teknolojisinin kullanıldığı oyunların çoğunluğunda rasterizasyon isimli karma teknik kullanılmaktadır. Bu teknoloji, parlayan metallerin ve su birikimlerinin üzerine genellikle uygulanıyor. Işın izleme teknolojisiyle oyunlardaki aydınlatma ve karanlıklar gerçekçi bir şekilde oluşturuluyor. Teknolojiyle birlikte ortaya muazzam, etkileyici görüntüler çıkıyor.

