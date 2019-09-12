İstanbul Üniversitesi uygulaması ile personeller ve öğrenciler, iOS işletim sistemli cihazlarından haber, duyuru ve etkinlik gibi bilgilere erişim sağlayabiliyorlar.

İstanbul Üniversitesinin resmi uygulaması olarak sunulan İstanbul Üniversitesi uygulaması, hem öğrenciler hem de personeller için faydalı içerikler sunuyor. Haberler, duyurular, etkinlikler, yemek listesi gibi bilgilere erişebileceğiniz uygulamada Akademik Kayıt Sistemine erişerek profil bilgilerinize ulaşabilir sınav sonuçlarınızı ve notlarını görüntüleyebilirsiniz.

Basit ve kolay bir arayüz sunan İstanbul Üniversitesi uygulamasında, aradığınız hizmetlere kolayca erişebilmeniz için menüyü kullanmanız yeterli oluyor. İletişim bilgilerinin de yer aldığı İstanbul Üniversitesi uygulamasında, katkı payı ve öğrenim ücreti bilgilerine de erişebiliyorsunuz. Eğer siz de İstanbul Üniversitesi öğrencisiyseniz, iPhone ve iPad cihazlarınıza İstanbul Üniversitesi uygulamasını indirerek ihtiyaç duyduğunuz bilgilere kolayca erişim sağlayabilirsiniz.