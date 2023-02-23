Depremzedelere Ücretsiz Psikolojik Destek Veren Online Servisler

Deprem sonrası travma sonrası stres bozukluğu yaşamamak veya herhangi bir ruhsal bozukluk yaşamamak için psikolojik ilk yardım ve psikolojik destek çok önemlidir.

Bu nedenle ülkemizde bulunan gerek Türkiye Psikiyatri Derneği gerek Türk Psikologlar Derneği veya gerek psikoloji kurumları bu olayda gönüllü olmaya ve insanlara yardım etmeye başlıyor. Peki, deprem sonrası ücretsiz psikolojik destek veren kurumlar hangileri?

Deprem Sonrası Ücretsiz Psikolojik Destek Veren Kurumlar Hangileri?

Deprem sonrası ücretsiz psikolojik destek veren kurumlardan biri de Evimdeki Psikolog’tur. Aynur İlhan tarafından kurulan kurum, yine Aynur İlhan’ın paylaşımı ile depremden etkilenenlere ücretsiz online destek sağlayacağını açıkladı.

Kurucusu Ali Ozan Özçiçek olan Hiwell, depremden etkilenen kişilere ve yakınlarına ücretsiz online destek sağlıyacağını açıkladı. Ali Ozan Özçiçek gönüllü bir ekip ile psikologlardan oluşan grubu depremzedelere yardım amaçlı göreve geçireceğini duyurdu.

Online terapi sağlayan kurum depremzedeler için gönüllü pedagog, psikolog ve çocuk gelişimcilerden bir ekibin toplayacağını açıkladı.

Birçok konuda psikolojik destek sağlayan kurum depremzedeler için aynı şekilde psikolojik destek sağlayacaktır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımız için yine ücretsiz ve online bir şekilde destek almak için görev alan kurumlardan biri de onlinepsikolog.com sayfasıdır.



Depremzedeler için Yüzyüze Psikolojik Destek Veren Kurumlar (Randevusuz)

Yetişkinler için Ücretsiz Destek Veren Kurumlar

Ankara

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul

ÇAPA Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Çocuklar ve Ergen için Ücretsiz Psikolojik Destek Veren Kurumlar

Ankara

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Antalya/Alanya

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Antalya)

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa

Uludağ Tıp Fakültesi

Çorum

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Edirne

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erzincan

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erzurum

Atatürk Tıp Fakültesi

Gaziantep

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Isparta

Süleyman Demirel Üniversitesi

İstanbul

İstanbul Tıp Fakültesi

ÇAPA Tıp Fakültesi

Cerrahpaşa Çocuk Psikiyatri Kliniği

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi

Kayseri

Erciyes Tıp Fakültesi

Konya

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kütahya

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Manisa

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mersin

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Muğla

Muğla Tıp Fakültesi

Rize

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Trabzon

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Van

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kaynak: Dünya İnsani Dayanışma Derneği

Deprem sonrası verilen tepkiler anormal olsada olaya göre normal olabilir. Bu nedenle herkes travma sonrası stres bozukluğu yaşamak zorunda değildir. Bu konuda uzmanlar dışında herhangi bir kişiden destek almanız sizlere yarardan çok zarar verebilir. Bu nedenle Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatrist Derneği'nin açıklamalarını takip etmeniz de yarar var.

Bu içeriğimizde sizler için ücretsiz online ve yüzyüze psikolojik destek veren kurumları derledik. Peki, sizlerin yararlı bulduğu kurumlar hangileri? daha çok insana ulaşmak için yorumlarda belirtebilirsiniz.