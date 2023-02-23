Depremzedelere Ücretsiz Psikolojik Destek Veren Online Servisler
Deprem sonrası ücretsiz ve uzaktan destek veren kurumlar hangileri? Sizler için deprem sonrası ücretsiz online terapi veren kurumları derledik.
Deprem sonrası travma sonrası stres bozukluğu yaşamamak veya herhangi bir ruhsal bozukluk yaşamamak için psikolojik ilk yardım ve psikolojik destek çok önemlidir.
Bu nedenle ülkemizde bulunan gerek Türkiye Psikiyatri Derneği gerek Türk Psikologlar Derneği veya gerek psikoloji kurumları bu olayda gönüllü olmaya ve insanlara yardım etmeye başlıyor. Peki, deprem sonrası ücretsiz psikolojik destek veren kurumlar hangileri?
Deprem Sonrası Ücretsiz Psikolojik Destek Veren Kurumlar Hangileri?
Evimdeki Psikolog
Deprem sonrası ücretsiz psikolojik destek veren kurumlardan biri de Evimdeki Psikolog’tur. Aynur İlhan tarafından kurulan kurum, yine Aynur İlhan’ın paylaşımı ile depremden etkilenenlere ücretsiz online destek sağlayacağını açıkladı.
Hiwell
Kurucusu Ali Ozan Özçiçek olan Hiwell, depremden etkilenen kişilere ve yakınlarına ücretsiz online destek sağlıyacağını açıkladı. Ali Ozan Özçiçek gönüllü bir ekip ile psikologlardan oluşan grubu depremzedelere yardım amaçlı göreve geçireceğini duyurdu.
Kidolog
Online terapi sağlayan kurum depremzedeler için gönüllü pedagog, psikolog ve çocuk gelişimcilerden bir ekibin toplayacağını açıkladı.
Terappin
Birçok konuda psikolojik destek sağlayan kurum depremzedeler için aynı şekilde psikolojik destek sağlayacaktır.
onlinepsikolog.com
Depremden etkilenen vatandaşlarımız için yine ücretsiz ve online bir şekilde destek almak için görev alan kurumlardan biri de onlinepsikolog.com sayfasıdır.
Depremzedeler için Yüzyüze Psikolojik Destek Veren Kurumlar (Randevusuz)
Yetişkinler için Ücretsiz Destek Veren Kurumlar
Ankara
- Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul
- ÇAPA Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Çocuklar ve Ergen için Ücretsiz Psikolojik Destek Veren Kurumlar
Ankara
- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Antalya/Alanya
- ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Antalya)
- Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bursa
- Uludağ Tıp Fakültesi
Çorum
- Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Edirne
- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erzincan
- Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Erzurum
- Atatürk Tıp Fakültesi
Gaziantep
- Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Isparta
- Süleyman Demirel Üniversitesi
İstanbul
- İstanbul Tıp Fakültesi
- ÇAPA Tıp Fakültesi
- Cerrahpaşa Çocuk Psikiyatri Kliniği
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir
- Dokuz Eylül Tıp Fakültesi
Kayseri
- Erciyes Tıp Fakültesi
Konya
- Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
- Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kütahya
- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi
Manisa
- Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mersin
- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Muğla
- Muğla Tıp Fakültesi
Rize
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sivas
- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Trabzon
- Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Van
- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaynak: Dünya İnsani Dayanışma Derneği
Deprem sonrası verilen tepkiler anormal olsada olaya göre normal olabilir. Bu nedenle herkes travma sonrası stres bozukluğu yaşamak zorunda değildir. Bu konuda uzmanlar dışında herhangi bir kişiden destek almanız sizlere yarardan çok zarar verebilir. Bu nedenle Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatrist Derneği'nin açıklamalarını takip etmeniz de yarar var.
Deprem Ağı Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?
Dünyadaki pek çok ülkede kullanıcısı olan deprem ağı uygulaması, depreme dair kapsamlı bilgiler veriyor. Uygulama, sismik dalgalar meydana gelmeden önce kullanıcılarını uyarıyor.
Bu içeriğimizde sizler için ücretsiz online ve yüzyüze psikolojik destek veren kurumları derledik. Peki, sizlerin yararlı bulduğu kurumlar hangileri? daha çok insana ulaşmak için yorumlarda belirtebilirsiniz.
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