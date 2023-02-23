Depremzedelere Ücretsiz Psikolojik Destek Veren Online Servisler

Deprem sonrası ücretsiz ve uzaktan destek veren kurumlar hangileri? Sizler için deprem sonrası ücretsiz online terapi veren kurumları derledik.

Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz -

Deprem sonrası travma sonrası stres bozukluğu yaşamamak veya herhangi bir ruhsal bozukluk yaşamamak için psikolojik ilk yardım ve psikolojik destek çok önemlidir. 

Bu nedenle ülkemizde bulunan gerek Türkiye Psikiyatri Derneği gerek Türk Psikologlar Derneği veya gerek psikoloji kurumları bu olayda gönüllü olmaya ve insanlara yardım etmeye başlıyor. Peki, deprem sonrası ücretsiz psikolojik destek veren kurumlar hangileri?

Deprem Sonrası Ücretsiz Psikolojik Destek Veren Kurumlar Hangileri?

Evimdeki Psikolog

Deprem sonrası ücretsiz psikolojik destek veren kurumlardan biri de Evimdeki Psikolog’tur. Aynur İlhan tarafından kurulan kurum, yine Aynur İlhan’ın paylaşımı ile depremden etkilenenlere ücretsiz online destek sağlayacağını açıkladı.

Hiwell

Kurucusu Ali Ozan Özçiçek olan Hiwell, depremden etkilenen kişilere ve yakınlarına ücretsiz online destek sağlıyacağını açıkladı. Ali Ozan Özçiçek gönüllü bir ekip ile psikologlardan oluşan grubu depremzedelere yardım amaçlı göreve geçireceğini duyurdu.

Kidolog

Online terapi sağlayan kurum depremzedeler için gönüllü pedagog, psikolog ve çocuk gelişimcilerden bir ekibin toplayacağını açıkladı. 

Terappin

Birçok konuda psikolojik destek sağlayan kurum depremzedeler için aynı şekilde psikolojik destek sağlayacaktır. 

onlinepsikolog.com

Depremden etkilenen vatandaşlarımız için yine ücretsiz ve online bir şekilde destek almak için görev alan kurumlardan biri de onlinepsikolog.com sayfasıdır.

Depremzedeler için Yüzyüze Psikolojik Destek Veren Kurumlar (Randevusuz)

Yetişkinler için Ücretsiz Destek Veren Kurumlar

Ankara

  • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul

  • ÇAPA Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Çocuklar ve Ergen için Ücretsiz Psikolojik Destek Veren Kurumlar

Ankara

  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Antalya/Alanya

  • ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Antalya)
  • Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Bursa 

  • Uludağ Tıp Fakültesi

Çorum

  • Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Edirne

  • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erzincan

  • Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erzurum

  • Atatürk Tıp Fakültesi

Gaziantep 

  • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Isparta

  • Süleyman Demirel Üniversitesi

İstanbul 

  • İstanbul Tıp Fakültesi
  • ÇAPA Tıp Fakültesi
  • Cerrahpaşa Çocuk Psikiyatri Kliniği
  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir

  • Dokuz Eylül Tıp Fakültesi

Kayseri

  • Erciyes Tıp Fakültesi

Konya

  • Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
  • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kütahya

  • Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Manisa

  • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mersin 

  • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Muğla

  • Muğla Tıp Fakültesi

Rize

  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sivas

  • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Trabzon

  • Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Van

  • Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kaynak: Dünya İnsani Dayanışma Derneği

Deprem sonrası verilen tepkiler anormal olsada olaya göre normal olabilir. Bu nedenle herkes travma sonrası stres bozukluğu yaşamak zorunda değildir. Bu konuda uzmanlar dışında herhangi bir kişiden destek almanız sizlere yarardan çok zarar verebilir. Bu nedenle Türk Psikologlar Derneği ve Türkiye Psikiyatrist Derneği'nin açıklamalarını takip etmeniz de yarar var. 

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Bu içeriğimizde sizler için ücretsiz online ve yüzyüze psikolojik destek veren kurumları derledik. Peki, sizlerin yararlı bulduğu kurumlar hangileri? daha çok insana ulaşmak için yorumlarda belirtebilirsiniz. 

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