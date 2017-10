Jelly Run, Ketchapp’ın oynamaya başladığınızda zor elinizden bırakacağınız oyunlarından biri. Yerlerinde duramayan jöleleri kontrol altına alıp hareket platform üzerinde mümkün olduğunca uzun süre kalmaya çalıştığınız oyunda yanlış zamanda yaptığınız tek dokunuş direkt sonunuzu getiriyor. Hata yapma lüksünüz yok, ikinci şansınız yok!

Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemi ve hızlı oynanışıyla her yerde her zaman oynanabilecek türde mobil oyunlardan biri Jelly Run. Oyunda puan toplamak bir yana ilerlemenin zor olduğunu en baştan söyleyeyim. Üzerine bastığınız platform her an çökecek gibi duruyor. Karşınıza sürekli olarak yüksek duvarlar çıkıyor. Bunlar yetmezmiş gibi platform ikiye ayrılmış durumda; hayatta kalmak için oradan oraya zıplıyorsunuz. Tuzakları geride bırakmanın yolu basit; ekrana dokunmak ancak engelleri çok önceden görüp sıçrama zamanını iyi ayarlamanız gerekiyor. Aksi halde sonsuzluğa düşüyorsunuz.