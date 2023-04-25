Bilgisayarım Hangi Oyunları Kaldırır? Tek Siteyle Öğren

Günümüzde her PC oyuncusu, yeni çıkan ya da ilgisini çeken oyunların sistem gereksinimlerini kontrol eder. Bir oyunu satın almadan ve bilgisayarınıza yüklemeden önce sistem gereksinimlerini kontrol etmek son derece mühimdir. Böylece paranızın ve zamanınızın boşa gitmesinin önüne geçmiş olursunuz.

PC hangi oyunları kaldırır hangi oyunları kaldırmaz? Pek çok kullanıcı kendi sisteminin bile özelliklerini tam olarak bilemiyebiliyor. Özellikle donanımdan çok anlayan birisi değilseniz ekran kartınızın markasını bile bilmiyor olabilirsiniz. Sadece oyun oynamak isteyen biriyseniz ve basit bir sorunuzun cevabını hızlı bir şekilde almak istiyorsanız şimdi size önereceğimiz site çok işinize yarayacak.

System Requirements Lab isimli siteyi ziyaret ederek dakikalar içerisinde sisteminizin hangi oyunları kaldıracağını rahatlıkla görebilirsiniz.

Sistemim Hangi Oyunları Kaldırır

Bu siteyi kullanmak son derece basit ve hızlıdır. Aşağıdaki basit adımları kullanarak siz de PC’niz hangi oyunları kaldırır rahatlıkla görebilirsiniz.

System Requirements Lab sitesine gidin.

“ Can You Run It? ” yazısının üstündeki “ Search for a game ” yazan boşluğa gidin ve bir oyunun ismini yazın.

” yazısının üstündeki “ ” yazan boşluğa gidin ve bir oyunun ismini yazın. Akabinde “Can You Run It?” yazısına tıklayın.

Siteye ilk girişinizse otomatik olarak .exe uzantılı bir dosyayı bilgisayarınıza indirmiş olacaksınız.

uzantılı bir dosyayı bilgisayarınıza indirmiş olacaksınız. Bu uygulamayı çalıştırın ve kısa bir süre bekleyin.

Uygulama sisteminizi analiz edecek ve siteye yükleyecek, işlem tamamlandıktan sonra siteye geri dönün.

Yukarıdaki basit adımları tamamlayıp siteye döndükten sonra oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açık bir şekilde görebileceksiniz. Sisteminizin her bir bileşeninin oyun için yeterli olup olmadığını da görmeniz mümkün.

Bu site sayesinde “2060 yazıyo ama bende 1080 var? Hangisi iyidir ki”, “AMD yazıyo ama bende Intel var?” gibi kafa karışıklıklarının hepsi ortadan kalkacak. Bu kullanışlı siteyi muhakkak sık kullanılanlarınıza kaydedin ve bir oyunun sistem gereksinimlerini merak ettiğinizde hemen erişim sağlayabilin.

Sistemim hangi oyunları kaldırır, benim PC hangi oyunları kaldırır gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin sisteminiz hangi oyunları hangi ayarlarda çalıştırıyor? Sizin bildiğiniz buna benzer başka siteler var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.